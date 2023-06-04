Павлюченкова о том, могут ли ей дать wild card на «Уимблдон»: «Вы серьезно? Думаете, после прошлогодней ситуации мне дадут wild card?»

Теги Уимблдон Анастасия Павлюченкова WTA Теннис

Анастасия Павлюченкова рассказала, что в этом году не сыграет на «Уимблдоне».

Сегодня она вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос».

– У меня есть виза, но я не поеду на «Уимблдон». По защищенному рейтингу я могу сыграть только два «Больших шлема» – и «Ролан Гаррос» стал вторым.

Поскольку отсев проходил перед «Ролан Гаррос», я на «Уимблдон» не попадаю. Они используют мой старый рейтинг – 400 с чем-то. Так что травяного сезона у меня в этом году не будет.

– После такого выступления здесь нет вероятности, что вам дадут wild card?

– Вы серьезно? (Смех). Думаете, после прошлогодней ситуации мне дадут wild card? (В прошлом году игроков из России и Белоруссии не допустили на турнир – Sports.ru).

Я, конечно, попрошу. Вы правы. Я попрошу – и на следующей пресс-конференции сообщу.

Скрестим пальцы.

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7 комментариев

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Vano from Tbilisi
Если выиграет RG то дадут 100%
+15
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Сергей48
Скрестим 🤞🏽
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AlexGooner
Ответ Vano from Tbilisi
Если выиграет RG то дадут 100%
Не дадут даже если выиграет. Выдача WC российским теннисистам поднимет невиданную до этого вонь. Организаторы уима точно не станут так рисковать
+6
0
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SKA Rostov1992
Жаль конечно, глупое правило, что можно только 2 шлема играть по защищённому рейтингу. Раньше вроде было просто 12 турниров и не важно каких. Ну хотя бы в течение года давали заявляться на любые 12 турниров и не важно какой категории. Очень жаль, что не увидим Настю на Уимблдоне, бриты ей не дадут карту даже если она РГ сейчас выиграет
+4
-2
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La Gushka
Ответ Vano from Tbilisi
Не смогут не допустить действующего чемпиона RG. На них и так беспрецедентное давление сейчас идет, если допустят россиян, то и WC дадут(но только при чемпионстве, а это случиться с нулевой вероятностью)
Они британцы, они могут всё.
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ДудьСдулся
Как-то рано отсев на Уимблдон проходит.
Настя не ошиблась?
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Vano from Tbilisi
Ответ AlexGooner
Не дадут даже если выиграет. Выдача WC российским теннисистам поднимет невиданную до этого вонь. Организаторы уима точно не станут так рисковать
Не смогут не допустить действующего чемпиона RG. На них и так беспрецедентное давление сейчас идет, если допустят россиян, то и WC дадут(но только при чемпионстве, а это случиться с нулевой вероятностью)
0
0
0
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