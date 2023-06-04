Павлюченкова о том, могут ли ей дать wild card на «Уимблдон»: «Вы серьезно? Думаете, после прошлогодней ситуации мне дадут wild card?»

Анастасия Павлюченкова рассказала, что в этом году не сыграет на «Уимблдоне».

Сегодня она вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос».

– У меня есть виза, но я не поеду на «Уимблдон». По защищенному рейтингу я могу сыграть только два «Больших шлема» – и «Ролан Гаррос» стал вторым.

Поскольку отсев проходил перед «Ролан Гаррос», я на «Уимблдон» не попадаю. Они используют мой старый рейтинг – 400 с чем-то. Так что травяного сезона у меня в этом году не будет.

– После такого выступления здесь нет вероятности, что вам дадут wild card?

– Вы серьезно? (Смех). Думаете, после прошлогодней ситуации мне дадут wild card? (В прошлом году игроков из России и Белоруссии не допустили на турнир – Sports.ru).

Я, конечно, попрошу. Вы правы. Я попрошу – и на следующей пресс-конференции сообщу.

Скрестим пальцы.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе