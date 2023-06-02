Хачанов – болельщикам после победы над Коккинакисом: «Вы меня не любите»

Теги Ролан Гаррос ATP Танаси Коккинакис Карен Хачанов Теннис

Карен Хачанов прокомментировал победу над Танаси Коккинакисом в третьем круге «Ролан Гаррос» – 6:4, 6:1, 3:6, 7:6(5). Россиянин шестой раз вышел во вторую неделю французского «Большого шлема».

«Первые два сета получились попроще, чем концовка. Танаси – один из самых приятных ребят в туре, и он заслуживает так хорошо играть.

Болельщики были в основном за него, это меня очень печалит. Не знаю, что делать. Вы меня не любите.

Но да, безумный матч. На грунте нужно бороться, проводить безумные розыгрыши. И я рад, что взял четвертый сет. Я уступал с брейком и готовился к пятому», – сказал Хачанов в интервью на корте.

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14 комментариев

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Павел павел
а ведь Карен прямо сейчас нашь самый стабильный игрок на последних 3х шлемах
+39
0
+39
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инок
Молодчик, Карен - не зашел в пятый сет. Красиво в четвертом уравнял шансы и тай-брейк сыграл, как он умеет. А на болел не обращай внимания.
+14
-2
+12
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Vale1
Ответ Павел павел
а ведь Карен прямо сейчас нашь самый стабильный игрок на последних 3х шлемах
А теперь и единственный...
+7
0
+7
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Vale1
Ответ инок
Молодчик, Карен - не зашел в пятый сет. Красиво в четвертом уравнял шансы и тай-брейк сыграл, как он умеет. А на болел не обращай внимания.
А вот Андрюхе, как видно, охота погонять пять сетов...
+6
0
+6
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Павел павел
Ответ Vale1
А вот Андрюхе, как видно, охота погонять пять сетов...
ну Сонего на мой взгляд посильнее австралийца будет
+5
0
+5
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Кагов
Молодец, Карен!
Мы тебя любим!
Теперь три россиянина в десятке одновременно!
Впервые в истории!
Болеем за наших!
+4
0
+4
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kyckoba
Внезапно Карен стал самым стабильным на ТБШ за последний год среди наших парней. Удачи дальше!
+4
0
+4
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Dym86
Ответ Vale1
Да ладно, серьезно, зашел Хачанов все-таки?)
Ещё не факт
+1
0
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Tomin
После игры с Коккинакисом заигрывает с болельщиками!)
0
0
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Vale1
Ответ Павел павел
ну Сонего на мой взгляд посильнее австралийца будет
Пожалуй...
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Павел павел
Ответ Vale1
А теперь и единственный...
ну да(((
0
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Vale1
Ответ Dym86
Ещё не факт
Будем очень надеяться и болеть за Карена!
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