Хачанов – болельщикам после победы над Коккинакисом: «Вы меня не любите»

Карен Хачанов прокомментировал победу над Танаси Коккинакисом в третьем круге «Ролан Гаррос» – 6:4, 6:1, 3:6, 7:6(5). Россиянин шестой раз вышел во вторую неделю французского «Большого шлема».

«Первые два сета получились попроще, чем концовка. Танаси – один из самых приятных ребят в туре, и он заслуживает так хорошо играть.

Болельщики были в основном за него, это меня очень печалит. Не знаю, что делать. Вы меня не любите.

Но да, безумный матч. На грунте нужно бороться, проводить безумные розыгрыши. И я рад, что взял четвертый сет. Я уступал с брейком и готовился к пятому», – сказал Хачанов в интервью на корте.

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