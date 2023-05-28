Дьере о «Ролан Гаррос»: «Мячи – просто катастрофа, а корт очень влажный, как будто играешь на грязи»

Теги Ролан Гаррос ATP Ласло Дьере Теннис

Ласло Дьере раскритиковал условия на «Ролан Гаррос».

В первом круге он проиграл Андрею Рублеву – 1:6, 6:3, 3:6, 4:6.

«Мячи – просто катастрофа, а каждый корт отличается от другого. Хачанов тоже жаловался на корт Ленглен. Он очень влажный, как будто играешь на грязи.

Когда я тренировался за пределами «Ролан Гаррос», мяч летел. А тут – нет.

Не думаю, что я физически плохо подготовлен, но когда 2,5 часа вкладываешься в каждый мяч на 200%, сил не хватает».

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1 комментарий

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Денис Шмелев
Такой корт по идее на руку хардовикам и не на руку "грунтовым специалистам", т.к. отчасти нивелирует их преимущества (умение закручивать мячи, способность к скольжению).
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