Циципас о том, как меняется его отношение к теннису: «Я многим обязан Алькарасу, потому что он такой глоток свежего воздуха в туре»

Стефанос Циципас прокомментировал то, что побрился перед «Ролан Гаррос».

– Это не теннисный вопрос, но он касается важных для тенниса вещей. Говорят, что когда женщина меняет прическу, она меняет жизнь. И мы видим определенные изменения в вашем внешнем виде. Как это влияет на ваше отношение к теннису?

– Какие изменения? Мне любопытно.

– Ваш образ.

– Образ?

– Бороды больше нет.

– А, понял.

Я недавно это уже обсуждал с одним человеком. И сказал, что тренировался с Карлосом [Алькарасом] и поблагодарил его. Не знаю, понял ли он. Я многим обязан Карлитосу, потому что он такой глоток свежего воздуха в туре.

Он так хочет побеждать, но всегда улыбается. У него такая сильная харизма, он излучает столько положительной энергии. Думаю, это сильно повлияло на его игровой рост, на его стабильность. Он получает удовольствие.

В прошлом году во время межсезонья я захотел внедрять это в свою игру.

Он мне очень нравится, и я хочу... У меня есть способность быть таким человеком. Я в это искренне верю.

По этой же причине я намного более радостный, когда играю в теннис – благодаря ему. Так что...

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