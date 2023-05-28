Циципас о том, как меняется его отношение к теннису: «Я многим обязан Алькарасу, потому что он такой глоток свежего воздуха в туре»
Стефанос Циципас прокомментировал то, что побрился перед «Ролан Гаррос».
– Это не теннисный вопрос, но он касается важных для тенниса вещей. Говорят, что когда женщина меняет прическу, она меняет жизнь. И мы видим определенные изменения в вашем внешнем виде. Как это влияет на ваше отношение к теннису?
– Какие изменения? Мне любопытно.
– Ваш образ.
– Образ?
– Бороды больше нет.
– А, понял.
Я недавно это уже обсуждал с одним человеком. И сказал, что тренировался с Карлосом [Алькарасом] и поблагодарил его. Не знаю, понял ли он. Я многим обязан Карлитосу, потому что он такой глоток свежего воздуха в туре.
Он так хочет побеждать, но всегда улыбается. У него такая сильная харизма, он излучает столько положительной энергии. Думаю, это сильно повлияло на его игровой рост, на его стабильность. Он получает удовольствие.
В прошлом году во время межсезонья я захотел внедрять это в свою игру.
Он мне очень нравится, и я хочу... У меня есть способность быть таким человеком. Я в это искренне верю.
По этой же причине я намного более радостный, когда играю в теннис – благодаря ему. Так что...
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