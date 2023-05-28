Циципас о том, как меняется его отношение к теннису: «Я многим обязан Алькарасу, потому что он такой глоток свежего воздуха в туре»

Теги ATP Стефанос Циципас Карлос Алькарас Теннис

Стефанос Циципас прокомментировал то, что побрился перед «Ролан Гаррос».

– Это не теннисный вопрос, но он касается важных для тенниса вещей. Говорят, что когда женщина меняет прическу, она меняет жизнь. И мы видим определенные изменения в вашем внешнем виде. Как это влияет на ваше отношение к теннису?

– Какие изменения? Мне любопытно.

– Ваш образ.

– Образ?

– Бороды больше нет.

– А, понял.

Я недавно это уже обсуждал с одним человеком. И сказал, что тренировался с Карлосом [Алькарасом] и поблагодарил его. Не знаю, понял ли он. Я многим обязан Карлитосу, потому что он такой глоток свежего воздуха в туре.

Он так хочет побеждать, но всегда улыбается. У него такая сильная харизма, он излучает столько положительной энергии. Думаю, это сильно повлияло на его игровой рост, на его стабильность. Он получает удовольствие.

В прошлом году во время межсезонья я захотел внедрять это в свою игру.

Он мне очень нравится, и я хочу... У меня есть способность быть таким человеком. Я в это искренне верю.

По этой же причине я намного более радостный, когда играю в теннис – благодаря ему. Так что...

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6 комментариев

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Istianoff
Что это было и при чем здесь отсутствие бороды?
+4
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Dr. Heisenberg
Давно ли о самом Цыпе говорил как о глотке свежего воздуха?
+2
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sashati
Даже страшно представить, чем он всегда обычно дышит))
0
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nick-basil
Надо папу с мамой отправить теннис смотреть по ТВ - и будет тебе счастье, дурачек!
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Tarkovski
Ответ Istianoff
Что это было и при чем здесь отсутствие бороды?
Признание в любви к Алькарасу ) Может и бороду сбрил ради него
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SaltyRose
Ответ Istianoff
Что это было и при чем здесь отсутствие бороды?
Тяжело с бородой, давит. А без можно быть легким и жизнерадостным.
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