Монфис сменил команду. Он больше не работает с Бресником

Гаэль Монфис объявил о смене команды.

Француз написал, что на турнир в Лионе приехал с новой командой.

«Прежде всего, я хотел бы поблагодарить Гюнтера Бресника, Рихарда Рукельсхаузена и Доминика Дистельбергера за ту невероятную работу, которую мы вместе проделали за это время. Огромное спасибо вам, ребята, за вашу преданность и усилия», – написал Монфис.

Бресник и Рукельсхаузен начали сотрудничать с Монфисом в январе 2021 года.

«Я делаю все возможное, чтобы снова набрать форму, и понимаю, что это будет нелегкий путь. Он займет время, и я готов проявить терпение и настойчивость», – добавил француз.

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