Монфис сменил команду. Он больше не работает с Бресником

Теги Гаэль Монфис ATP Гюнтер Бресник Теннис

Гаэль Монфис объявил о смене команды.

Француз написал, что на турнир в Лионе приехал с новой командой.

«Прежде всего, я хотел бы поблагодарить Гюнтера Бресника, Рихарда Рукельсхаузена и Доминика Дистельбергера за ту невероятную работу, которую мы вместе проделали за это время. Огромное спасибо вам, ребята, за вашу преданность и усилия», – написал Монфис.

Бресник и Рукельсхаузен начали сотрудничать с Монфисом в январе 2021 года.

«Я делаю все возможное, чтобы снова набрать форму, и понимаю, что это будет нелегкий путь. Он займет время, и я готов проявить терпение и настойчивость», – добавил француз.

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4 комментария

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nick-basil
Бресник с Монфисом это было удивительное сотрудничество. Бресник известен своими объемными тренировками. Не понятно зачем это нужно Монфису. Ему, с его незаурядным талантом, нужны люди, которые будут тщательно подбирать упражнения и аккуратно планировать подготовку.
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dedpihto59
Не поможет🤷‍♀️‼️
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sashati
Да, тут налево хода нет!)
Придется ибд..
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