Осака о реакции на ее беременность: «Для тех, кто внезапно забеспокоился о моей карьере: есть много мужчин-спортсменов с детьми, которые гораздо менее успешны»

Теги WTA Наоми Осака Теннис

Наоми Осака посвятила твит реакции некоторых болельщиков на ее беременность.

«Кстати, для тех, кто внезапно забеспокоился о моей карьере: есть много мужчин-спортсменов с детьми, которые гораздо менее успешны, так что можете вместо этого переживать за них. Спасибо за заботу, возможно, стоит переадресовать ее кому-то, кто в ней нуждается 😬.

Не пытаюсь перевести разговор на тему мужчин и женщин, но давайте будем откровенны», – написала четырехкратная чемпионка «Больших шлемов».

Осака не играет с сентября. В январе она объявила, что ждет ребенка.

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5 комментариев

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Большой Сэми
Ну и бред конечно.
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Паша Мельховский
Надеюсь, что это проблема перевода) иначе по ней дурака плачет, причем тут вообще мужчины спортсмены и беременность? А главное речь о том, как она будет играть после, а нее не карьера до
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Неоновый Демон
А что удивляться ? Я давеча говорил с феменисткой , я был в шоке . Будто живут в своей искривленной парадигме . любые темы ведут к ... А ВОТ У МУЖИКОВ , А ВОТ МУЖИКАМ , А ВОТ ВЫ МУЖИКИ . Во всем вина мужчин , то что учится она плохо виноваты мужики , то что работу не может найти виноваты конечно же мужчины ... Благо куча сервисов , групп где подобную политику ненависти к мужчинам пропагандируют . Так посмотришь девченкам лет 15 , откуда сток ненависти к мужчинам? Причем судят всех по одному двух плохих мужчин в жизни , что в принципе безумно глупо
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Adilet Abdyramanov
спортсмен она конечно круто, но как человек... Леброн в мире тенниса
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LSV
Кто бы объяснил уважаемой Осаке, что её карьера мало кому интересна и переживать о ней никто не станет.
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