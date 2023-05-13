Осака о реакции на ее беременность: «Для тех, кто внезапно забеспокоился о моей карьере: есть много мужчин-спортсменов с детьми, которые гораздо менее успешны»

Наоми Осака посвятила твит реакции некоторых болельщиков на ее беременность.

«Кстати, для тех, кто внезапно забеспокоился о моей карьере: есть много мужчин-спортсменов с детьми, которые гораздо менее успешны, так что можете вместо этого переживать за них. Спасибо за заботу, возможно, стоит переадресовать ее кому-то, кто в ней нуждается 😬.

Не пытаюсь перевести разговор на тему мужчин и женщин, но давайте будем откровенны», – написала четырехкратная чемпионка «Больших шлемов».

Осака не играет с сентября. В январе она объявила, что ждет ребенка.

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