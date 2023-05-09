Пегула о том, что участницам парного финала в Мадриде не дали возможности сказать речь: «У меня было предчувствие, что что-то произойдет»

Джессика Пегула прокомментировала то, что чемпионкам и финалисткам парного турнира в Мадриде не дали возможности сказать речь на церемонии награждения.

Пегула и Коко Гауфф уступили Виктории Азаренко и Беатрис Хаддад Майя – 1:6, 4:6.

«То, что произошло в Мадриде, очень разочаровывает. Я знаю много деталей, которые предшествовали этому событию, потому что я и Вика в Совете игроков.

У меня было предчувствие, что что-то произойдет. Думали ли мы, что нам не дадут ничего сказать? Нет. Я никогда в жизни не слышала о таких ситуациях. Даже если ты выигрываешь «Челленджер» с призовым фондом в 10 тысяч долларов, тебе дают слово.

Не знаю, в каком веке находились те люди, которые принимали решение, и что они говорили. Что-то вроде: «Вау, мы собираемся принять классное решение, и никто точно не будет возражать».

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