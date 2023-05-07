Азаренко и Хаддад Майя выиграли парный титул в Мадриде

Теги результаты Виктория Азаренко Mutua Madrid Open Беатрис Хаддад Майя Теннис

Виктория Азаренко и Беатрис Хаддад Майя стали чемпионками турнира WTA 1000 в Мадриде.

В финале они обыграли №3 и №4 парного рейтинга Джессику Пегулу и Кори Гауфф – 6:1, 6:4.

Азаренко и Хаддад Майя провели первый совместный турнир. Они прошли Лейлу Фернандес и Тэйлор Таунсенд, Паулу Бадосу и Бетани Маттек-Сэндс, Анну Калинскую и Кэтрин Макнелли, а в первом круге победили третьих сеяных Дезире Кравчик и Деми Схюрс.

Для белоруски это 10-й парный титул, для бразильянки – пятый.

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8 комментариев

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Kazanest
Белорусский Мадрид-2023
+21
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prada
Вика - молодец !)
+9
0
+9
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ivanzhu90
На трибуна by сегодня траур, как и вчера, как и у некоторых персонажей тут.
+6
-1
+5
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Alekster
Им не дали речь сказать? Церемония награждения то была? Или там главная испанская бусинка должна была выходить, и поэтому все свернули?
+1
0
+1
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Вини
Ответ Olegus7
Забавно, что на следующем турнире в Риме этим теннисисткам играть между собой во втором круге
12 и 14 номер посева не могут играть между собой во втором круге "тысячника".

Порядковый номер в сетке рядом, но раньше 1/4 сыграть друг с другом не смогут)
+1
0
+1
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vitcold
Ответ Olegus7
Забавно, что на следующем турнире в Риме этим теннисисткам играть между собой во втором круге
Плохо смотрите, они в разных (но в соседних) восьмушках сетки.
0
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0
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Olegus7
Ответ vitcold
Плохо смотрите, они в разных (но в соседних) восьмушках сетки.
Прошу прощения, чуть ошибся)
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