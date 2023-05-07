Азаренко и Хаддад Майя выиграли парный титул в Мадриде

Виктория Азаренко и Беатрис Хаддад Майя стали чемпионками турнира WTA 1000 в Мадриде.

В финале они обыграли №3 и №4 парного рейтинга Джессику Пегулу и Кори Гауфф – 6:1, 6:4.

Азаренко и Хаддад Майя провели первый совместный турнир. Они прошли Лейлу Фернандес и Тэйлор Таунсенд, Паулу Бадосу и Бетани Маттек-Сэндс, Анну Калинскую и Кэтрин Макнелли, а в первом круге победили третьих сеяных Дезире Кравчик и Деми Схюрс.

Для белоруски это 10-й парный титул, для бразильянки – пятый.

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