Циципас об одноручном бэкхенде: «Это как пробить хоум-ран бейсбольной битой»

Теги ATP Mutua Madrid Open Стефанос Циципас Теннис

Стефанос Циципас прокомментировал свой одноручный бэкхенд. В матче с Бернабе Сапатой Мираллесом в Мадриде (6:3, 6:1) он выполнил несколько зрелищных ударов по линии слева.

«Это как пробить хоум-ран бейсбольной битой – от одноручного бэкхенда такие же ощущения. И всегда были.

Я рад, что мне удалось точно направлять мяч. Было несколько случаев, когда соперник наносил глубокий удар, и в таких ситуациях ждешь кросс, но мне удавалось без усилий переправлять мяч в любую точку корта.

Приятные ощущения. Я много над этим работал. И рад, что сегодня у меня получалось».

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2 комментария

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S.Graf
Очередной полугреческий сеанс самовосхищения, самолюбования, и прочей само-одноручности.
Дзюба аплодирует (одной рукой)
+5
-3
+2
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cosset
матч не смотрела уже, и судя по счёту можно было бы сказать, что всё прошло гладко, но в повторе хайлайтс очевидно, что не такая уж простая игра была как по цифрам. ладно хоть не 3 сета опять гонял.
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