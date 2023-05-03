Циципас об одноручном бэкхенде: «Это как пробить хоум-ран бейсбольной битой»

прокомментировал свой одноручный бэкхенд. В матче с Бернабе Сапатой Мираллесом в Мадриде (6:3, 6:1) он выполнил несколько зрелищных ударов по линии слева.

«Это как пробить хоум-ран бейсбольной битой – от одноручного бэкхенда такие же ощущения. И всегда были.

Я рад, что мне удалось точно направлять мяч. Было несколько случаев, когда соперник наносил глубокий удар, и в таких ситуациях ждешь кросс, но мне удавалось без усилий переправлять мяч в любую точку корта.

Приятные ощущения. Я много над этим работал. И рад, что сегодня у меня получалось».

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