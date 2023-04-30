Зверев 20 раз подряд попал первую подачу в матче с Гренье. Вчера у Циципаса было 39
Александр Зверев в третьем круге «Мастерса» в Мадриде обыграл Уго Гренье – 6:0, 6:1.
По ходу матча немец 20 раз подряд попал первую подачу. Он не подавал вторым мячом c первого гейма до счета 2:0 во втором. Серия длилась 35 минут.
В итоге во втором сете немец четырежды выполнил вторую подачу.
В целом по ходу матча он попал 86% первым мячом и проиграл на подаче пять очков. У Гренье не было ни одного брейк-пойнта.
Вчера Стефанос Циципас 39 раз подряд попал первую подачу в матче с Домиником Тимом.
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