Зверев 20 раз подряд попал первую подачу в матче с Гренье. Вчера у Циципаса было 39

Теги ATP Mutua Madrid Open Александр Зверев Уго Гренье Теннис

Александр Зверев в третьем круге «Мастерса» в Мадриде обыграл Уго Гренье – 6:0, 6:1.

По ходу матча немец 20 раз подряд попал первую подачу. Он не подавал вторым мячом c первого гейма до счета 2:0 во втором. Серия длилась 35 минут.

В итоге во втором сете немец четырежды выполнил вторую подачу.

В целом по ходу матча он попал 86% первым мячом и проиграл на подаче пять очков. У Гренье не было ни одного брейк-пойнта.

Вчера Стефанос Циципас 39 раз подряд попал первую подачу в матче с Домиником Тимом.

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3 комментария

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Sincere
"Put myself in there" хотел как обычно, но недотянул)))
+5
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Андрей Судалин
Молодцы, хорошее соревнование устроили. Повышают интерес к турниру, так сказать.
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Лёля Иванова
Ответ Sincere
"Put myself in there" хотел как обычно, но недотянул)))
Слишком быстро разобрался)
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