Стефанос Циципас: «Все хотят легких побед и чтобы все получалось идеально, но мы с Тимом показали, какой напряженный матч могут выдать парни с одноручным бэкхендом»

Теги ATP Mutua Madrid Open Доминик Тим Стефанос Циципас Теннис

Стефанос Циципас поделился эмоциями после победы над Домиником Тимом.

«Все хотят легких побед и чтобы все получалось идеально, но мы показали, какой напряженный матч могут выдать парни с одноручным бэкхендом. Поэтому я рад, что мне удалось выиграть. В самом конце было нелегко, но я просто продолжал бороться.

Не буду врать, мне потребовалось время, чтобы приспособиться. Но я просто сохранял спокойствие. Я была уверен в своем теннисе и знал, что постепенно смогу отыграться. Моя уверенность проявилась во втором сете, когда очень хорошо подавал и понемногу нашел ритм на приеме.

В третьем сете была настоящая битва. Он не из тех, кто сдается, и он ненавидит отдавать сопернику легкие очки. Поэтому я знал, что будет серьезная борьба».

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4 комментария

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VaD
А причем тут одноручный бекхенд?
+8
-1
+7
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Ben Shelton
Ответ VaD
А причем тут одноручный бекхенд?
вово. ещё бы сказал что могут показать люди у которых есть ракетки и мячи)
+6
0
+6
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Генадий Адамов
Ответ Ben Shelton
вово. ещё бы сказал что могут показать люди у которых есть ракетки и мячи)
Хочет выделиться, даже одноручный бэкхенд приплел
+5
-1
+4
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S.Graf
Я была уверен ©
Опечатка по Фрейду)
+1
-1
0
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