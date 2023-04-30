Стефанос Циципас: «Все хотят легких побед и чтобы все получалось идеально, но мы с Тимом показали, какой напряженный матч могут выдать парни с одноручным бэкхендом»

Стефанос Циципас поделился эмоциями после победы над Домиником Тимом.

«Все хотят легких побед и чтобы все получалось идеально, но мы показали, какой напряженный матч могут выдать парни с одноручным бэкхендом. Поэтому я рад, что мне удалось выиграть. В самом конце было нелегко, но я просто продолжал бороться.

Не буду врать, мне потребовалось время, чтобы приспособиться. Но я просто сохранял спокойствие. Я была уверен в своем теннисе и знал, что постепенно смогу отыграться. Моя уверенность проявилась во втором сете, когда очень хорошо подавал и понемногу нашел ритм на приеме.

В третьем сете была настоящая битва. Он не из тех, кто сдается, и он ненавидит отдавать сопернику легкие очки. Поэтому я знал, что будет серьезная борьба».

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