Карацев прервал серию из 9 поражений от топ-50

Теги ATP Mutua Madrid Open Аслан Карацев Ботик ван де Зандшульп Теннис

Аслан Карацев во втором круге «Мастерса» в Мадриде обыграл 29-ю ракетку мира Ботика ван де Зандшульпа – 6:2, 7:5. Он взял реванш за поражение в Мюнхене на прошлой неделе.

Карацев обыграл соперника из топ--50 впервые с июля-2022. Он прервал серию из девяти поражений от игроков такого уровня.

В Мадриде он вышел в основную сетку из квалификации и впервые с января выиграл два матча уровня ATP подряд.

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10 комментариев

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Лёля Иванова
Чудесный день для наших. Медведев, Шевченко, Сафиуллин и Аслан вышли в следующий круг. Андрей с Кареном выиграли пару). Суббота удалась!
+18
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+18
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Sawka-promakawka
Как же радостно видеть прежнего Аслана 🤞🏻
+12
0
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Sawka-promakawka
Ответ Лёля Иванова
Чудесный день для наших. Медведев, Шевченко, Сафиуллин и Аслан вышли в следующий круг. Андрей с Кареном выиграли пару). Суббота удалась!
Еще Люда выиграла свой матч)
+10
0
+10
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Railway/
Что творят сегодня наши! И ведь не нонеймов обыграли, а крепышей теннисных
+5
0
+5
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Scratch_wzp
Возрождение легенды
+5
0
+5
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Eurasian /Евроазиатка
Ответ Scratch_wzp
Возрождение легенды
Очень-очень надеюсь!
+3
0
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Матрёшка Ефросиьевна
Ответ Лёля Иванова
Чудесный день для наших. Медведев, Шевченко, Сафиуллин и Аслан вышли в следующий круг. Андрей с Кареном выиграли пару). Суббота удалась!
Котов получается один из наших выбыл?
+2
0
+2
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Ivan Prokofiev
Ответ Матрёшка Ефросиьевна
Котов получается один из наших выбыл?
Да. Наших 6 парней в 1/16 финала
+1
0
+1
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Пётр Новиков
Ответ Rumata22
Маркетинг творит чудеса. Прочитав "шапку" новости, можно подумать, что Карацев обыграл какого-то дельного игрока...ан, нет, это был пассажир Ботик))) К Аслану 0 вопросов, выполнил свою задачу, не допустив слишком много ошибок, а вот представитель Нидерландов, конечно, порадовал 🤦🏻‍♂️ как можно проигрывать в 2-х сетах тому, кого пару недель назад обыгрываешь 6:0, 6:2?)) Но это 100% не проблема Карацева, просто вот такой нынче уровень ТОП-30.
У Аслана в Мюнхене тогда был второй матч за день - утром ему пришлось доигрывать встречу с Альтмайером, а Ботик отдыхал 2 дня. Тем более у Ботика после финала с Руне очевидно не лучшее настроение. Так что ничего тут удивительного. Карацев в своей топ форме может обыграть практически любого (но это бывает очень редко, уж слишком рискованный стиль)
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