Карацев прервал серию из 9 поражений от топ-50

во втором круге «Мастерса» в Мадриде обыграл 29-ю ракетку мира Ботика ван де Зандшульпа – 6:2, 7:5. Он взял реванш за поражение в Мюнхене на прошлой неделе.

Карацев обыграл соперника из топ--50 впервые с июля-2022. Он прервал серию из девяти поражений от игроков такого уровня.

В Мадриде он вышел в основную сетку из квалификации и впервые с января выиграл два матча уровня подряд.

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