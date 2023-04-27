Тим перед матчем с Циципасом: «Мне нравится Стефанос. Он очень элегантен»

Теги ATP Mutua Madrid Open Доминик Тим Стефанос Циципас Теннис

Доминик Тим прокомментировал успешный старт на «Мастерсе» в Мадриде.

Он обыграл Кайла Эдмунда в первом круге 6:4, 6:1.

«Мне нравится этот корт, я провел здесь несколько отличных матчей, и у меня остались прекрасные воспоминания. С точки зрения результатов, это мой лучший «Мастерс», поэтому не стоит портить эту репутацию. Думаю, я прибавляю и возвращаюсь в свою лучшую форму».

Также он поделился ожиданиями от встречи со Стефаносом Циципасом.

«Я с нетерпением жду этого матча. Он мне очень нравится. Стефанос – невероятный игрок, мне нравится смотреть его матчи. Он очень элегантен. У нас было несколько отличных матчей».

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