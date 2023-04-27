Циципас о соперничестве с Алькарасом: «Мне нужно тренироваться, чтобы улучшить игру – только так я смогу что-то изменить в будущем»

Теги ATP Mutua Madrid Open Стефанос Циципас Карлос Алькарас Теннис

Стефанос Циципас рассказал о соперничестве с Карлосом Алькарасом.

В личных встречах грек уступает 0:4, в Мадриде они могут встретиться лишь в финале.

«До этого очень далеко – в Мадриде мы играем две недели. Мне нужно тренироваться, чтобы улучшить игру – только так я смогу что-то изменить в будущем. Нет другого варианта, кроме как обыграть соперника, ставшего для меня большим препятствием.

Карлос очень трудолюбив, на корте мы видим его гибкость и невероятную скорость. Он сконцентрирован на игре и предан спорту, и это большая редкость. Чтобы добиться этого, мне приходилось часами тренироваться на корте и в тренажерном зале, а также анализировать свои выступления, сидя в номере отеля».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mr@k
надо БХ прокачивать, одноручный это приманка для соперников всегда, если будет а-ля удар Вавринки оттуда тогда и будет больше шансов
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
YIV
Ответ Mr@k
надо БХ прокачивать, одноручный это приманка для соперников всегда, если будет а-ля удар Вавринки оттуда тогда и будет больше шансов
Нету у него удара Вавринки или Тима, как такое прокачать??
Он работал над резаным, он действительно у него чуть лучше стал, но этого пока для борьбы с Алькарасом/Джоковичем недостаточно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий