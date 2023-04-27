Циципас о соперничестве с Алькарасом: «Мне нужно тренироваться, чтобы улучшить игру – только так я смогу что-то изменить в будущем»

Стефанос Циципас рассказал о соперничестве с Карлосом Алькарасом.

В личных встречах грек уступает 0:4, в Мадриде они могут встретиться лишь в финале.

«До этого очень далеко – в Мадриде мы играем две недели. Мне нужно тренироваться, чтобы улучшить игру – только так я смогу что-то изменить в будущем. Нет другого варианта, кроме как обыграть соперника, ставшего для меня большим препятствием.

Карлос очень трудолюбив, на корте мы видим его гибкость и невероятную скорость. Он сконцентрирован на игре и предан спорту, и это большая редкость. Чтобы добиться этого, мне приходилось часами тренироваться на корте и в тренажерном зале, а также анализировать свои выступления, сидя в номере отеля».

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