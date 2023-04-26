ATP хочет предоставить игрокам гарантированный заработок, не связанный с результатами

Теги ATP призовые Теннис

ATP планирует обеспечить игрокам гарантированный заработок по модели, которая работает в гольфе.

По данным Telegraph, тур разрабатывает план, который позволит предоставить зарплату всем игрокам, которые будут находиться выше определенной позиции в рейтинге на 1 января каждого года.

Сообщается, что гарантированный заработок могут получить 250-300 игроков.

Деньги планируют выделить из прибыли ATP, которая составляет около 200 миллионов долларов в год.

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4 комментария

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Лёля Иванова
Похвально! Но лучше бы тем кто за 100ей находится, или ниже 50го места. Выше по рейтингу сами хорошо зарабатывают на себя и команду.
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Furry
лайк! особенно если поддержат молодежь и низкорейтингов))
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sined2000
Возьмите меня в ATP )
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Сергей Чугунников
надо срочно в ATP
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