ATP хочет предоставить игрокам гарантированный заработок, не связанный с результатами

планирует обеспечить игрокам гарантированный заработок по модели, которая работает в гольфе.

По данным Telegraph, тур разрабатывает план, который позволит предоставить зарплату всем игрокам, которые будут находиться выше определенной позиции в рейтинге на 1 января каждого года.

Сообщается, что гарантированный заработок могут получить 250-300 игроков.

Деньги планируют выделить из прибыли ATP, которая составляет около 200 миллионов долларов в год.

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