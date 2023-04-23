Стефанос Циципас: «Снова борюсь за титул в Барселоне, моя воля сильна»

прокомментировал победу над в полуфинале в Барселоне – 6:4, 5:7, 6:3.

«Шла очень жесткая физическая борьба. Нужно было покрывать много метров на корте, и он выполнял невероятные оборонительные удары, которые я не ожидал.

Психологически было очень тяжело. Нужно было бороться как лев, и я просто вышел и делал свой максимум. С Лоренцо очень тяжело – особенно на этом корте. Поэтому потребовались дополнительные усилия.

Я снова борюсь за титул в Барселоне, моя воля сильна. Я выхожу, выкладываюсь по максимуму. Никакого негатива. Просто наслаждаюсь».

За титул Циципас поборется с . Грек дважды проигрывал в финале в Барселоне.

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