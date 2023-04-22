Остапенко о том, что ведет инстаграм про выпечку: «Я очень люблю, это мое хобби»

Алена Остапенко прокомментировала то, что с 2020 года ведет инстаграм про выпечку.

«Я очень люблю, это мое хобби. Я хотела вообще взять курсы, как украшать торты. Мне больше нравится выпекать, потому что потом я люблю украшать все эти торты, и делать из них произведения искусства (смеется). Я очень люблю печь.

В том аккаунте не только сладости, но и обычная еда тоже. Но реже – типа это не так интересно, это просто по необходимости, если надо покушать. А так в целом мне очень нравится выпечка, украшать тортики.

Надо открывать кондитерскую (смех), делать фирменные тортики», – сказала Остапенко во влоге на ютуб-канале Натальи Забияко.

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