Остапенко о том, что ведет инстаграм про выпечку: «Я очень люблю, это мое хобби»

Теги WTA Наталья Забияко соцсети Алена Остапенко Теннис

Алена Остапенко прокомментировала то, что с 2020 года ведет инстаграм про выпечку.

«Я очень люблю, это мое хобби. Я хотела вообще взять курсы, как украшать торты. Мне больше нравится выпекать, потому что потом я люблю украшать все эти торты, и делать из них произведения искусства (смеется). Я очень люблю печь.

В том аккаунте не только сладости, но и обычная еда тоже. Но реже – типа это не так интересно, это просто по необходимости, если надо покушать. А так в целом мне очень нравится выпечка, украшать тортики.

Надо открывать кондитерскую (смех), делать фирменные тортики», – сказала Остапенко во влоге на ютуб-канале Натальи Забияко.

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9 комментариев

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Aleus Marcus
да уж, по ней видно, что она любитель мучного
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Иван Шуткин
Это заметно)
+6
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Лёля Иванова
Ответ Aleus Marcus
да уж, по ней видно, что она любитель мучного
Всего сладкого)) в кремах для тортиков много жира, и даже торт-суфле содержит огромное количество сахара. По крайней мере Остапенко уже имеет представление чем займётся после спорта)
+6
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+6
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AminO2
Ответ Иван Шуткин
Это заметно)
Можно предположить даже, что хобби - это теннис.
+5
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sedric
Смотрю, авторы новостей на спортсе начали смотреть блог Касаткиной и пилить с этого посты)
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Pink Animals
оно и видно, Алёна. обабилась, бока отъела, попа как саквояж, и где шея у тебя теперь начинается, а где туловище заканчивается, в том месте лишь жирный вопросительный знак остался. а всего пять лет назад на победном РГ такая стройная девочка была. видимо, карантин в 2020 не пошел тебе на пользу, начала обжираться бесконтрольно. жаль.
+2
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Iuasamotu
Авторский десерт - шоколадный торт "Алёнка"
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Scratch_wzp
Ответ AminO2
Можно предположить даже, что хобби - это теннис.
Точно. После РГ стал хобби)
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chemical brother
Ответ Pink Animals
оно и видно, Алёна. обабилась, бока отъела, попа как саквояж, и где шея у тебя теперь начинается, а где туловище заканчивается, в том месте лишь жирный вопросительный знак остался. а всего пять лет назад на победном РГ такая стройная девочка была. видимо, карантин в 2020 не пошел тебе на пользу, начала обжираться бесконтрольно. жаль.
Я думаю, она специально отъелась, чтобы атакующие удары были тяжелее и мощнее. Как в своё время Бартоли.
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