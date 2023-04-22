Лайович о победе над Джоковичем: «Я даже не думал, что это возможно, но это произошло» 

Душан Лайович прокомментировал победу над Новаком Джоковичем в четвертьфинале в Баня-Луке.

32-летний Лайович обыграл первую ракетку мира 6:4, 7:6(6). На тай-брейке он отыграл тройной сетбол.

Серб впервые в карьере прошел лидера рейтинга и седьмой раз соперника из топ-10 (при 25 поражениях).

«Я потрясен, это крупнейшая победа в моей карьере. Эмоции максимально смешанные, потому что я играю в родном городе, но в то же время соперничаю с Новаком – моим другом и героем нашей страны. Я даже не думал, что это, но это произошло.

У Новака был невысокий процент первой подачи, и я смог использовать это в своих интересах. Но в целом я думаю, что и мне удалось показать очень хороший теннис».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе