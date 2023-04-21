Джокович впервые за 14 месяцев проиграл сопернику из-за пределов топ-50

Новак Джокович выбыл в четвертьфинале турнира ATP 250 в Баня-Луке.

Он проиграл 70-й ракетке мира – 4:6, 6:7(6). На тай-брейке он упустил тройной сетбол.

Для Джоковича это первое поражение от соперника из-за пределов топ-50 с прошлого февраля и второе с июня 2018-го.

В этом сезоне Джокович провел пять турниров: победил в Аделаиде и на , дошел до полуфинала в Дубае, а в Монте-Карло и Баня-Луке выбыл во втором матче. На старте грунтового сезона его беспокоил правый локоть. В начале недели он сказал, что «локоть не в идеальном состоянии».

Лайович впервые в карьере обыграл лидера рейтинга и седьмой раз соперника из топ-10 (при 25 поражениях).

Он впервые с июля 2019-го вышел в полуфинал турнира ATP и теперь поборется с Миомиром Кецмановичем или Иржи Лехечкой.

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