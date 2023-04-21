Джокович впервые за 14 месяцев проиграл сопернику из-за пределов топ-50

Теги Новак Джокович ATP Душан Лайович Srpska Open Теннис

Новак Джокович выбыл в четвертьфинале турнира ATP 250 в Баня-Луке.

Он проиграл 70-й ракетке мира Душану Лайовичу – 4:6, 6:7(6). На тай-брейке он упустил тройной сетбол.

Для Джоковича это первое поражение от соперника из-за пределов топ-50 с прошлого февраля и второе с июня 2018-го.

В этом сезоне Джокович провел пять турниров: победил в Аделаиде и на Australian Open, дошел до полуфинала в Дубае, а в Монте-Карло и Баня-Луке выбыл во втором матче. На старте грунтового сезона его беспокоил правый локоть. В начале недели он сказал, что «локоть не в идеальном состоянии».

Лайович впервые в карьере обыграл лидера рейтинга и седьмой раз соперника из топ-10 (при 25 поражениях).

Он впервые с июля 2019-го вышел в полуфинал турнира ATP и теперь поборется с Миомиром Кецмановичем или Иржи Лехечкой.

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26 комментариев

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Tango442
Биг 3 не могут без друг друга… Как Федя ушёл, Руфус тоже не может в себя прийти, а тут и Джок захворал! Если Надаль уже в шаге от того, чтоб закончить, то серб ещё повоюет год два
+22
-1
+21
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Вегетарианец_
А ведь на тай-брейке Новак вел 6:3, но потом проиграл 5 очков подряд... Форма перед РГ набирается еще медленнее, чем год назад, хотя тогда казалось, что хуже уже некуда. Похоже, в этом году у нас будет новый чемпион РГ.
+18
-3
+15
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Nobody_man
Ответ Вегетарианец_
А ведь на тай-брейке Новак вел 6:3, но потом проиграл 5 очков подряд... Форма перед РГ набирается еще медленнее, чем год назад, хотя тогда казалось, что хуже уже некуда. Похоже, в этом году у нас будет новый чемпион РГ.
очень хочу чтобы рыжий (Рублев или Синнер) выиграл РГ.
+9
-1
+8
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Павел павел
Ответ Nobody_man
очень хочу чтобы рыжий (Рублев или Синнер) выиграл РГ.
карлито выиграет скорее всего
+12
-4
+8
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SN78
Так держать Ноле!! Больше отдыхай, тогда и первой сотне начнешь сливать 🤦🏻
+11
-6
+5
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avcgloronalduMU
он и первый матч на турнире мог слить
не в форме
+5
0
+5
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arseny572
Жаль что некому дать ремня Ноле за его настрой и качество игры. Нужно прекращать отбывать номер и вспомнить, что он все ещё первый в рейтинге и чел, который умеет играть на грунте и бороться до последнего розыгрыша.
+6
-2
+4
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Nikolay Stavrogin
У меня есть теория, уже давно. Что Новак Волче не может жить без погони. На то он и Волче) Без погони становится скучно и бесцельно)
2 раза Новак приближался на максимальное расстояние к рекорду по шлемам, сначала в 2016 на ролан гаррос, когда все понимали, что рекорд по шлемам неизбежно будет побит, учитывая форму Новака. Потом отпустил бычка и енота подальше и снова погоня до 2021.)
22й год, опять скучно, отпустил и снова погоня, теперь за бычком.
23й год, догнал, стало скучно, повторит?)
+10
-6
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Юрий Шептухин
У Новака явные проблемы с мотивацией уже в Дубае играл сквозь рукова. Если Надаль возьмёт РГ тогда возможно ситуация поправиться
+5
-2
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Максим Пестов
Ответ Nikolay Stavrogin
У меня есть теория, уже давно. Что Новак Волче не может жить без погони. На то он и Волче) Без погони становится скучно и бесцельно) 2 раза Новак приближался на максимальное расстояние к рекорду по шлемам, сначала в 2016 на ролан гаррос, когда все понимали, что рекорд по шлемам неизбежно будет побит, учитывая форму Новака. Потом отпустил бычка и енота подальше и снова погоня до 2021.) 22й год, опять скучно, отпустил и снова погоня, теперь за бычком. 23й год, догнал, стало скучно, повторит?)
Да, мне тоже кажется, что имеет место быть проблема с мотивацией после того как догнал Рафу
+3
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Kironbet
Ответ Nikolay Stavrogin
У меня есть теория, уже давно. Что Новак Волче не может жить без погони. На то он и Волче) Без погони становится скучно и бесцельно) 2 раза Новак приближался на максимальное расстояние к рекорду по шлемам, сначала в 2016 на ролан гаррос, когда все понимали, что рекорд по шлемам неизбежно будет побит, учитывая форму Новака. Потом отпустил бычка и енота подальше и снова погоня до 2021.) 22й год, опять скучно, отпустил и снова погоня, теперь за бычком. 23й год, догнал, стало скучно, повторит?)
Очень похоже на то...
Я думаю что конкуренция с сильнейшими и равными очень сильная мотивация. С самим собой тяжелее всего конкурировать. Очевидно что нет никого сейчас, на кого бы у него "глаз горел"- так- побрякушки. Рафа почти сошел с дистанции- становится сложнее конечно мотивировать себя да и тяжелее уже в таком возрасте себя отскребать, ведь кто еще имеет шансы на 23 шлемак то? %)
+5
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Kironbet
Ого какая стата была! :) Любо дорого посмотреть! С учетом всех этих депортов и тд очень даже впечатляет!
+3
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Helga Kl
Ответ Вегетарианец_
А ведь на тай-брейке Новак вел 6:3, но потом проиграл 5 очков подряд... Форма перед РГ набирается еще медленнее, чем год назад, хотя тогда казалось, что хуже уже некуда. Похоже, в этом году у нас будет новый чемпион РГ.
Форма набирался так же как и в 21м)
Всё что могли тогда слили)
+2
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armmaster
Ответ as009595@icloud.com
Алькарас, Рублев или Циципас
А по факту Медведев 😆😆😆
+4
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as009595@icloud.com
Ответ Вегетарианец_
А ведь на тай-брейке Новак вел 6:3, но потом проиграл 5 очков подряд... Форма перед РГ набирается еще медленнее, чем год назад, хотя тогда казалось, что хуже уже некуда. Похоже, в этом году у нас будет новый чемпион РГ.
Алькарас, Рублев или Циципас
+1
0
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Helga Kl
Ответ Nikolay Stavrogin
У меня есть теория, уже давно. Что Новак Волче не может жить без погони. На то он и Волче) Без погони становится скучно и бесцельно) 2 раза Новак приближался на максимальное расстояние к рекорду по шлемам, сначала в 2016 на ролан гаррос, когда все понимали, что рекорд по шлемам неизбежно будет побит, учитывая форму Новака. Потом отпустил бычка и енота подальше и снова погоня до 2021.) 22й год, опять скучно, отпустил и снова погоня, теперь за бычком. 23й год, догнал, стало скучно, повторит?)
Без Рафы совсем заскучал ) Нет битв, какая-то скучная возня. Неинтересно настолько, что и заставить себя не может. А тут Рафон снова расстроил.
Р. С. это без всякой там злой иронии и стёба!!!
+2
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Иван Иванов
Ответ Tango442
Биг 3 не могут без друг друга… Как Федя ушёл, Руфус тоже не может в себя прийти, а тут и Джок захворал! Если Надаль уже в шаге от того, чтоб закончить, то серб ещё повоюет год два
Они просто уже совсем старые, но лучшая молодежь похоже менее талантлива, чем они, поэтому тройка не вышла быстро в тираж.
+1
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Helga Kl
Ответ Вегетарианец_
А ведь на тай-брейке Новак вел 6:3, но потом проиграл 5 очков подряд... Форма перед РГ набирается еще медленнее, чем год назад, хотя тогда казалось, что хуже уже некуда. Похоже, в этом году у нас будет новый чемпион РГ.
Есть предложение!
Снова поспорить на стейк, но Сочи-Краснодар. В прошлый раз отлично сработало. Рим и Уим как минимум?)
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dimamak10
Ответ Павел павел
карлито выиграет скорее всего
Если не снимется
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Водяра
Слив на контору.
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Антон Кривоногов
Молодой испанец всё равно возьмёт РГ
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инок
Похоже, что Новак начал сдавать, а жаль - классный теннисист ...
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Габриэла
Ответ Helga Kl
Без Рафы совсем заскучал ) Нет битв, какая-то скучная возня. Неинтересно настолько, что и заставить себя не может. А тут Рафон снова расстроил. Р. С. это без всякой там злой иронии и стёба!!!
👏👏👏
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