Джокович впервые за 14 месяцев проиграл сопернику из-за пределов топ-50
Новак Джокович выбыл в четвертьфинале турнира ATP 250 в Баня-Луке.
Он проиграл 70-й ракетке мира Душану Лайовичу – 4:6, 6:7(6). На тай-брейке он упустил тройной сетбол.
Для Джоковича это первое поражение от соперника из-за пределов топ-50 с прошлого февраля и второе с июня 2018-го.
В этом сезоне Джокович провел пять турниров: победил в Аделаиде и на Australian Open, дошел до полуфинала в Дубае, а в Монте-Карло и Баня-Луке выбыл во втором матче. На старте грунтового сезона его беспокоил правый локоть. В начале недели он сказал, что «локоть не в идеальном состоянии».
Лайович впервые в карьере обыграл лидера рейтинга и седьмой раз соперника из топ-10 (при 25 поражениях).
Он впервые с июля 2019-го вышел в полуфинал турнира ATP и теперь поборется с Миомиром Кецмановичем или Иржи Лехечкой.
не в форме
2 раза Новак приближался на максимальное расстояние к рекорду по шлемам, сначала в 2016 на ролан гаррос, когда все понимали, что рекорд по шлемам неизбежно будет побит, учитывая форму Новака. Потом отпустил бычка и енота подальше и снова погоня до 2021.)
22й год, опять скучно, отпустил и снова погоня, теперь за бычком.
23й год, догнал, стало скучно, повторит?)
Я думаю что конкуренция с сильнейшими и равными очень сильная мотивация. С самим собой тяжелее всего конкурировать. Очевидно что нет никого сейчас, на кого бы у него "глаз горел"- так- побрякушки. Рафа почти сошел с дистанции- становится сложнее конечно мотивировать себя да и тяжелее уже в таком возрасте себя отскребать, ведь кто еще имеет шансы на 23 шлемак то? %)
Всё что могли тогда слили)
Р. С. это без всякой там злой иронии и стёба!!!
Снова поспорить на стейк, но Сочи-Краснодар. В прошлый раз отлично сработало. Рим и Уим как минимум?)