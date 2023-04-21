Джокович о вылете в Баня-Луке: «Лайович играл стабильно, а я – ниже своего уровня. Я не очень хорошо чувствовал себя на корте»

Новак Джокович прокомментировал поражение от Душана Лайовича в Баня-Луке.

Джокович проиграл 4:6, 6:7(6), упустив на тай-брейке тройной сетбол.

«Лайович играл хорошо, стабильно, а я – намного хуже, чем обычно, ниже своего уровня. Но это спорт. Если честно, я не очень хорошо чувствовал себя на корте, удары были пассивными, я медленно двигался, не чувствовал мяч. Иногда я играл хорошо, но в целом ниже своего уровня».

О том, верил ли он, что сможет перевернуть ход матча

«Если бы я не верил, меня бы не было на корте, вера тут ни при чем. Если не веришь, ты сам отдаешь матч. То, что я сыграл плохо, а не так, как должен был, никак не связано с верой. Я далек от желаемого уровня, часто играл пассивно, допустил много ошибок, и все это привело к поражению».

О прогрессе Лайовича

«В некоторых ситуациях он был агрессивнее – это позитивная перемена. Он хорошо подавал, под хорошими углами. Но он всегда показывал максимум, и нет ничего удивительного в том, что он так играл. Он психологически устойчив, в этом он прибавил по сравнению с нашими предыдущими матчами».

О «Мастерсе» в Мадриде

«Матч только закончился, так что я пока ничего не планировал. Надо его переварить, а там посмотрим, что дальше».

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