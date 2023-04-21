Джокович о вылете в Баня-Луке: «Лайович играл стабильно, а я – ниже своего уровня. Я не очень хорошо чувствовал себя на корте»

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Новак Джокович прокомментировал поражение от Душана Лайовича в Баня-Луке.

Джокович проиграл 4:6, 6:7(6), упустив на тай-брейке тройной сетбол.

«Лайович играл хорошо, стабильно, а я – намного хуже, чем обычно, ниже своего уровня. Но это спорт. Если честно, я не очень хорошо чувствовал себя на корте, удары были пассивными, я медленно двигался, не чувствовал мяч. Иногда я играл хорошо, но в целом ниже своего уровня».

О том, верил ли он, что сможет перевернуть ход матча

«Если бы я не верил, меня бы не было на корте, вера тут ни при чем. Если не веришь, ты сам отдаешь матч. То, что я сыграл плохо, а не так, как должен был, никак не связано с верой. Я далек от желаемого уровня, часто играл пассивно, допустил много ошибок, и все это привело к поражению».

О прогрессе Лайовича

«В некоторых ситуациях он был агрессивнее – это позитивная перемена. Он хорошо подавал, под хорошими углами. Но он всегда показывал максимум, и нет ничего удивительного в том, что он так играл. Он психологически устойчив, в этом он прибавил по сравнению с нашими предыдущими матчами».

О «Мастерсе» в Мадриде

«Матч только закончился, так что я пока ничего не планировал. Надо его переварить, а там посмотрим, что дальше».

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7 комментариев

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Габриэла
Ответ Dikki Shelton
Спасибо за все. Пора на пенсию.👍.
Нет, не пора. Локоть долечит и дальше... правда, сегодня на локоть не жаловался... вроде, что-то другое беспокоило... не хочу, чтобы Ноле и Рафа уходили... хотя Рафа близок к этому...
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Вегетарианец_
Хорошо, что Новак сам понимает, что его нынешний уровень гораздо ниже ожидаемого, другой вопрос, удастся ли поднять его к Мастерсу в Мадриде, где ему защищать полуфинал и где кровь из носу нужно выигрывать несколько матчей, чтобы вернуть уверенность в себе и набрать игровой ритм.
+13
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Kenny De Schepper
у вамосей сегодня праздник - Новак проиграл на водокачке. Самое главное, чтобы их стероидный бегунок в первом матче на РГ от какого-нибудь Кукушкина не уехал))
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SN78
Новак, тебя сейчас даже ментальный труп Карацев обыграет, увы🤦🏻. Начни играть!!! Хватит отдыхать! Поклонники ждут очередные титулы от тебя!
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(Алекс Кросс
от Душана Не Ожжидал такой Прыти ) был Убедителен в своей игре ) Его Одноручный Бэкхенд Безумно Удивил ) Лайович Мне Напоминает очень Гастона Гаудио )
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