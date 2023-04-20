Соболенко о победе над Крейчиковой: «Такие матчи помогают научиться тому, как сохранять сосредоточенность с первых кругов и бороться за каждое очко»

Теги WTA Porsche Tennis Grand Prix Барбора Крейчикова Арина Соболенко Теннис

Арина Соболенко прокомментировала победу над Барборой Крейчиковой в Штутгарте.

Она обыграла чешку 6:2, 6:3. Это была их четвертая встреча в этом сезоне, и белоруска теперь ведет 3:1.

«Очень довольна победой, с Барборой всегда тяжело. Сегодня у меня очень хорошо работала подача. На приеме я сильно на нее давила, чтобы у нее было поменьше времени.

Было сложно начинать турнир матчем с такой сильной соперницей, но это помогает мне научиться тому, как сохранять сосредоточенность с первых кругов и бороться за каждое очко».

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2 комментария

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