Паула Бадоса: «Соболенко и Азаренко не виноваты в том, где родились, и они против боевых действий»

Теги WTA Виктория Азаренко Паула Бадоса Арина Соболенко Теннис

Паула Бадоса ответила, как ее лучшая подруга Арина Соболенко отреагировала на события на Украине.

«Я близко общалась с ней и с Азаренко и видела, как они реагируют. Они не виноваты в том, где родились, и они против [боевых действий], но и украинки оказались в кошмарной ситуации. Трудно высказать мнение, потому что невозможно поставить себя на место одних или других. Не стоит смешивать политику и спорт, хотя это и сложно».

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9 комментариев

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Nikolay Stavrogin
Ответ Игогор
"борьба ... государства с сепаратистами" ----> С 2014 года на Украине шла не борьба государства с сепаратистами, а война преступников, захвативших власть в государстве в результате вооруженного переворота, с населением части этого государства, решившим не подчиняться этим преступникам. В 2022 году соседнее государство, единое по своей истории, культуре и языку с не подчинившимся преступникам населением, осознав бессмысленность своих надежд на умиротворение преступников и мирное разрешение конфликта, решило наконец сделать то, что оно должно было делать с самого начала - оказать военную помощь людям в их борьбе с преступниками, помощь, направленную на реализацию безусловного права любого народа самостоятельно определять свою судьбу.
Это только ваша точка зрения.
Я правильно понимаю, если карелия, владивосток, калинининград, чечня сочтут нужным отделиться по схожим причинам, вы покорно примите это?
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dimon 2.0
очередное розовое пони с промытыми мозгами
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Игогор
Ответ Nikolay Stavrogin
я под боевыми действиями имел ввиду то, что не пропускает спортс. и что началось в 22 году. в 14 году мне не интересно, борьба другого государства с сепаратистами, как в чечне. Я и вы тут каким боком?
"борьба ... государства с сепаратистами" ---->

С 2014 года на Украине шла не борьба государства с сепаратистами, а война преступников, захвативших власть в государстве в результате вооруженного переворота, с населением части этого государства, решившим не подчиняться этим преступникам. В 2022 году соседнее государство, единое по своей истории, культуре и языку с не подчинившимся преступникам населением, осознав бессмысленность своих надежд на умиротворение преступников и мирное разрешение конфликта, решило наконец сделать то, что оно должно было делать с самого начала - оказать военную помощь людям в их борьбе с преступниками, помощь, направленную на реализацию безусловного права любого народа самостоятельно определять свою судьбу.
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Nikolay Stavrogin
Ответ Yard@
то есть если бы победили альтернативные кандидаты, то войска РФ не зашли бы в Беларусь "на учения"? такая логика?
Естественно
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Yard@
Ответ Nikolay Stavrogin
Ускользают детали. Именно от вас. Боевые действия, с большой вероятностью бы не состоялись, если бы в 20 году в Белоруссии не подавили протесты против фальсифицированных выборов, при содействии восточного "брата", посылавшего подмогу целыми авто колоннами. А еще многие тогда задавались вопросом, зачем это нужно, ведь там большинство кандидатов были про российские, а через два года стало понятно, зачем. Это был заранее спланированный сценарий и Беларусь и ее территория в нем играла стратегическую роль. А сказки про "защиту", "спасение" и "своих не бросаем" созданы для совсем блаженных, как и всегда бывает в таких случаях)
то есть если бы победили альтернативные кандидаты, то войска РФ не зашли бы в Беларусь "на учения"? такая логика?
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Nikolay Stavrogin
Ответ Leo Bonart
Я открою для вас маленький секрет: боевые действия на Украине идут с 2014 года
я под боевыми действиями имел ввиду то, что не пропускает спортс. и что началось в 22 году. в 14 году мне не интересно, борьба другого государства с сепаратистами, как в чечне. Я и вы тут каким боком?
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0
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Leo Bonart
Ответ Nikolay Stavrogin
Ускользают детали. Именно от вас. Боевые действия, с большой вероятностью бы не состоялись, если бы в 20 году в Белоруссии не подавили протесты против фальсифицированных выборов, при содействии восточного "брата", посылавшего подмогу целыми авто колоннами. А еще многие тогда задавались вопросом, зачем это нужно, ведь там большинство кандидатов были про российские, а через два года стало понятно, зачем. Это был заранее спланированный сценарий и Беларусь и ее территория в нем играла стратегическую роль. А сказки про "защиту", "спасение" и "своих не бросаем" созданы для совсем блаженных, как и всегда бывает в таких случаях)
Я открою для вас маленький секрет: боевые действия на Украине идут с 2014 года
+9
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Nikolay Stavrogin
Ответ Leo Bonart
Такая мелочь, что Белоруссия и не ведет боевых действий, почему-то упорно от всех ускользает
Ускользают детали. Именно от вас. Боевые действия, с большой вероятностью бы не состоялись, если бы в 20 году в Белоруссии не подавили протесты против фальсифицированных выборов, при содействии восточного "брата", посылавшего подмогу целыми авто колоннами.
А еще многие тогда задавались вопросом, зачем это нужно, ведь там большинство кандидатов были про российские, а через два года стало понятно, зачем.
Это был заранее спланированный сценарий и Беларусь и ее территория в нем играла стратегическую роль.
А сказки про "защиту", "спасение" и "своих не бросаем" созданы для совсем блаженных, как и всегда бывает в таких случаях)
+11
-8
+3
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Leo Bonart
Такая мелочь, что Белоруссия и не ведет боевых действий, почему-то упорно от всех ускользает
+6
-10
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