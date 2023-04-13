Паула Бадоса: «Соболенко и Азаренко не виноваты в том, где родились, и они против боевых действий»
Паула Бадоса ответила, как ее лучшая подруга Арина Соболенко отреагировала на события на Украине.
«Я близко общалась с ней и с Азаренко и видела, как они реагируют. Они не виноваты в том, где родились, и они против [боевых действий], но и украинки оказались в кошмарной ситуации. Трудно высказать мнение, потому что невозможно поставить себя на место одних или других. Не стоит смешивать политику и спорт, хотя это и сложно».
Я правильно понимаю, если карелия, владивосток, калинининград, чечня сочтут нужным отделиться по схожим причинам, вы покорно примите это?
С 2014 года на Украине шла не борьба государства с сепаратистами, а война преступников, захвативших власть в государстве в результате вооруженного переворота, с населением части этого государства, решившим не подчиняться этим преступникам. В 2022 году соседнее государство, единое по своей истории, культуре и языку с не подчинившимся преступникам населением, осознав бессмысленность своих надежд на умиротворение преступников и мирное разрешение конфликта, решило наконец сделать то, что оно должно было делать с самого начала - оказать военную помощь людям в их борьбе с преступниками, помощь, направленную на реализацию безусловного права любого народа самостоятельно определять свою судьбу.
А еще многие тогда задавались вопросом, зачем это нужно, ведь там большинство кандидатов были про российские, а через два года стало понятно, зачем.
Это был заранее спланированный сценарий и Беларусь и ее территория в нем играла стратегическую роль.
А сказки про "защиту", "спасение" и "своих не бросаем" созданы для совсем блаженных, как и всегда бывает в таких случаях)