Паула Бадоса: «Соболенко и Азаренко не виноваты в том, где родились, и они против боевых действий»

ответила, как ее лучшая подруга отреагировала на события на Украине.

«Я близко общалась с ней и с и видела, как они реагируют. Они не виноваты в том, где родились, и они против [боевых действий], но и украинки оказались в кошмарной ситуации. Трудно высказать мнение, потому что невозможно поставить себя на место одних или других. Не стоит смешивать политику и спорт, хотя это и сложно».

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