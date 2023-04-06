Швентек высказалась о том, что игроки из России выступают в туре

Теги ATP WTA Политика Ига Швентек Теннис

Ига Швентек заявила, что было бы лучше, если бы российские теннисисты не выступали в туре.

«Я слышала, что после Второй мировой войны немецким, японским и итальянским спортсменам было запрещено участвовать в соревнованиях. Мне кажется, такие действия показали бы российскому правительству, что, может, оно того не стоит.

Я знаю, это капля в моря, потому что мы просто спортсмены и составляем только маленькую часть всего мира. Но мне кажется, что спорт довольно важен и всегда использовался для пропаганды.

Этот вариант рассматривался в самом начале, но теннис пошел другим путем. Менять его сейчас было бы уже нечестно по отношению к российским и белорусским спортсменам. Такое решение должны были принять еще год назад.

Я чувствую, что ATP и WTA с самого начала могли бы лучше показать всем, что теннисисты против [...]

Они могли бы сделать больше, открыто заявить о своей позиции, а также помочь нам улучшить атмосферу в раздевалке, потому что она довольно напряженная.

Игроки не виноваты, что у них такой паспорт. Но с другой стороны, у всех есть какое-то влияние. И я считаю, что федерации должны учитывать это при принятии решений.

Конечно, легко все это говорить, но когда сталкиваешься с людьми лицом к лицу, ситуация немного другая. Например, я пожала руку Дарье Касаткиной – она сразу открыто сказала, что против […] и мечтает, чтобы все скорее закончилось.

Я это очень уважаю, потому что для российских спортсменов это смелое высказывание. Они в очень сложной ситуации, и иногда им тяжело что-то говорить», – цитирует Швентек BBC.

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35 комментариев

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sfilatov13
Ответ Мария Усенко
Рублев мне теперь вообще несимпатичен. Мямля на корте, мямля вне корта: скажи уже - я против СВО, а то "я за мир". А что, будто даже те, кто воюют - не за мир? Они за него и воюют
воюют за мир - самое нелепое, что только можно придумать
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Андрей Судалин
Ответ Наглая Кайса
Спортсмены обычно не очень умны, в данном случае это не стереотип
Публичные польские люди обычно очень упороты, в данном случае это не стереотип.
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Antonbezb
Я слышал были какие-то минские соглашения, которые никто не выполнил и не собирался выполнять, после проигрыша войны
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Другая_
Ответ Serge Vendino
"Мне кажется, такие действия показали бы российскому правительству, что, может, оно того не стоит". И Путин такой: отстранение теннисистов - последняя капля, сворачивается, это того не стоит
😂 это моё любимое)) Что кто-то верит в то, что отстранение спортсменов поможет делу.
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Верховенский1990
Хотя в принципе чему удивляться то, поляки всегда были главными русофобами, долгая у нас с ними история, добрый дедушка Лех Валенса, лауреат Нобелевской премии мира, тоже как-то высказывался недавно.
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Генадий Адамов
Ещё бы ей не опасаться, ведь не сегодня, завтра её спихнут с первой строчки, а это деньги и не малые, вот кепчонка и мутит
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Kenny De Schepper
пошел прогрев под отстранение российских теннисистов, ждем долгожданную новость
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Imperor7
Ответ Dikki Shelton
Ига ты лучше всех👍
Накидали тебе нормально того в панаму, что ей бы самой прикинули
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Мария Усенко
Ответ Наташа Уханова
Тот же Рублёв высказывал свою позицию. Что ей ещё надо ?
Рублев мне теперь вообще несимпатичен. Мямля на корте, мямля вне корта: скажи уже - я против СВО, а то "я за мир". А что, будто даже те, кто воюют - не за мир? Они за него и воюют
+1
-5
-4
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внук реала
Дерзко респектую Швентек! Брутально прошлась по "миневиноватих")
+2
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Мария Усенко
Ответ Sincere
при чем тут вторая мировая? как раз таких, как она, и надо отстранять. кстати, в мужском теннисе атмосфера вроде прекрасная почему-то.
Теннис - вообще интеллектуальный вид спорта. Правда, интеллект почти весь достался мужской сетке.
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Другая_
Год назад надо было отстранять, сейчас уже это будет несправедливо. А вот год назад это было бы справедливо)

Говори уже честно, раз говоришь. Без всяких лицемерных но.

Теперь понятно почему у них атмосфера в раздевалке напряженная.
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Мария Усенко
Польше бы помолчать в тряпочку, гиена в центре Европы. Да и щас спит и видит, как урвать западную Украину, раз пошла такая пьянка
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ChefJhonnyMorgan
Какая она все таки глупая
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Лёля Иванова
Ответ Верховенский1990
Это девочка наверняка не знает истории, ну так вот, только при освобождении ее родной Польши СССР потеряли 600 тысяч человек во время войны, кстати, США и Англия тогда были союзниками СССР, но я думаю, что эта польская девочка и этого не знает. Она хорошо знает только как хорошо лупить по мячику и бегать по корту. Ничего, время всех рассудит.
В Польше теперь это оккупации страны СССР, и они хотели ещё репарации требовать с России за оккупацию Польши и разрушения во время войны
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Imperor7
Нашла, что сравнить... Сколько США и Британия стран угробили, кто возбухал? Везде допускали, вроде.
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Федор Петров
Ответ генгбенг
итальянцы ,немци и японцы: А что ,поляки тоже нас победили.
"Войско Польско Берлин брало, а советско помогало."
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NEO99
Ответ Матрёшка Ефросиьевна
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Уже Украину больше года как не могут. Какая там Польша) В фантазиях Димона разве что.
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генгбенг
Ответ Верховенский1990
Это девочка наверняка не знает истории, ну так вот, только при освобождении ее родной Польши СССР потеряли 600 тысяч человек во время войны, кстати, США и Англия тогда были союзниками СССР, но я думаю, что эта польская девочка и этого не знает. Она хорошо знает только как хорошо лупить по мячику и бегать по корту. Ничего, время всех рассудит.
нет ,она знает что сср окупант.
+3
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генгбенг
итальянцы ,немци и японцы: А что ,поляки тоже нас победили.
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Верховенский1990
Это девочка наверняка не знает истории, ну так вот, только при освобождении ее родной Польши СССР потеряли 600 тысяч человек во время войны, кстати, США и Англия тогда были союзниками СССР, но я думаю, что эта польская девочка и этого не знает. Она хорошо знает только как хорошо лупить по мячику и бегать по корту. Ничего, время всех рассудит.
+8
-3
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Рустам Караманов
Чет кепка слишком много болтает
твое дело играть и зарабатывать деньги,если ты не хочешь играть с нашими игроками,снимайся с турниров и полируй свою кепку со своими подружками с украины
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Лёля Иванова
Ответ Sincere
при чем тут вторая мировая? как раз таких, как она, и надо отстранять. кстати, в мужском теннисе атмосфера вроде прекрасная почему-то.
Потому что в женской раздевалке мутят хохлушки и эта полька. Хуркач молчит и дружелюбен к игрокам.
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Адам Нинуху
Касаткина иноагент
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Матрёшка Ефросиьевна
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