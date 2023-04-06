Швентек высказалась о том, что игроки из России выступают в туре

Ига Швентек заявила, что было бы лучше, если бы российские теннисисты не выступали в туре.

«Я слышала, что после Второй мировой войны немецким, японским и итальянским спортсменам было запрещено участвовать в соревнованиях. Мне кажется, такие действия показали бы российскому правительству, что, может, оно того не стоит.

Я знаю, это капля в моря, потому что мы просто спортсмены и составляем только маленькую часть всего мира. Но мне кажется, что спорт довольно важен и всегда использовался для пропаганды.

Этот вариант рассматривался в самом начале, но теннис пошел другим путем. Менять его сейчас было бы уже нечестно по отношению к российским и белорусским спортсменам. Такое решение должны были принять еще год назад.

Я чувствую, что ATP и WTA с самого начала могли бы лучше показать всем, что теннисисты против [...]

Они могли бы сделать больше, открыто заявить о своей позиции, а также помочь нам улучшить атмосферу в раздевалке, потому что она довольно напряженная.

Игроки не виноваты, что у них такой паспорт. Но с другой стороны, у всех есть какое-то влияние. И я считаю, что федерации должны учитывать это при принятии решений.

Конечно, легко все это говорить, но когда сталкиваешься с людьми лицом к лицу, ситуация немного другая. Например, я пожала руку Дарье Касаткиной – она сразу открыто сказала, что против […] и мечтает, чтобы все скорее закончилось.

Я это очень уважаю, потому что для российских спортсменов это смелое высказывание. Они в очень сложной ситуации, и иногда им тяжело что-то говорить», – цитирует Швентек BBC.

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