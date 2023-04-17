Медведев вышел на 11-е место в ATP по призовым за карьеру. Он заработал $30 млн

Теги ATP Даниил Медведев призовые Стефанос Циципас Теннис

Даниил Медведев преодолел отметку в 30 миллионов долларов призовых.

По итогам «Мастерса» в Монте-Карло он занял 11-е место в истории ATP по общим призовым за карьеру. В этом сезоне он заработал 3,4 миллиона – больше всех в туре.

Стефанос Циципас преодолел отметку в 25 миллионов. Сейчас он единственный игрок младше 25 лет, уже заработавший более 20 миллионов.

Грек занимает 15-е место по призовым за карьеру. Он 17-й теннисист в мужском туре, заработавший минимум 25 миллионов.

Кто в теннисе заработал больше – Шарапова, Кафельников или Бердых? Сколько женщин в топе? Посчитали с учетом инфляции

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23 комментария

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Nobody_man
Ответ tigermv
А кто первые 10?
1 Novak Djokovic $167,099,576
2 Rafael Nadal $134,640,719
3 Roger Federer $130,594,339
4 Andy Murray $63,635,379
5 Pete Sampras $43,280,489
6 Stan Wawrinka $35,757,325
7 Alexander Zverev $33,671,581
8 David Ferrer $31,483,911
9 Marin Cilic $31,200,667
10 Andre Agassi $31,152,975
11 Daniil Medvedev $30,032,109
+26
0
+26
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Генадий Адамов
Пусть заработает тяжёлым трудом ещё больше, может откроет свою школу в России, популяризирует этот замечательный вид спорта, чтобы было доступно не только для богатых, а таланты найдутся
+16
-4
+12
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sa.lari
Ответ Сергей Носков
Первый федя
он первый с учетом рекламных денег, по чистым призовым Джокович лидер, хотя сравнивать трудно: в прежние времена призовые на турнирах были меньше
+12
-1
+11
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kyckoba
Ответ Генадий Адамов
это с рекламными контрактами
Нет, конечно.
+6
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+6
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Ярик01
Ответ Gornostaev
На четвертое место Даня со временем взлетит 100% (если без серьезных травм и т.д.), а вот дальше человеку из плоти и крови сложно, там боги...
До Энди может не достать, 27 лет уже.
+7
-1
+6
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tigermv
Ответ Nobody_man
1 Novak Djokovic $167,099,576 2 Rafael Nadal $134,640,719 3 Roger Federer $130,594,339 4 Andy Murray $63,635,379 5 Pete Sampras $43,280,489 6 Stan Wawrinka $35,757,325 7 Alexander Zverev $33,671,581 8 David Ferrer $31,483,911 9 Marin Cilic $31,200,667 10 Andre Agassi $31,152,975 11 Daniil Medvedev $30,032,109
Спасибо. По идее в 5-ку должен войти, если так будет продолжать
+5
0
+5
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sined2000
Ответ sa.lari
он первый с учетом рекламных денег, по чистым призовым Джокович лидер, хотя сравнивать трудно: в прежние времена призовые на турнирах были меньше
Ну и инфляцию тоже надо учитывать.
+4
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Йенс Мустерманн
Ответ Ярик01
До Энди может не достать, 27 лет уже.
По призовым может достать, если будет играть хотя бы до нынешних лет сэра Энди, всё-таки сейчас у него, по сути, лучшие годы для карьеры в плане физики и опыта.
А вот в плане спортивных достижений не потянет.
+6
-2
+4
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Gornostaev
Ответ Nobody_man
1 Novak Djokovic $167,099,576 2 Rafael Nadal $134,640,719 3 Roger Federer $130,594,339 4 Andy Murray $63,635,379 5 Pete Sampras $43,280,489 6 Stan Wawrinka $35,757,325 7 Alexander Zverev $33,671,581 8 David Ferrer $31,483,911 9 Marin Cilic $31,200,667 10 Andre Agassi $31,152,975 11 Daniil Medvedev $30,032,109
На четвертое место Даня со временем взлетит 100% (если без серьезных травм и т.д.), а вот дальше человеку из плоти и крови сложно, там боги...
+5
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+4
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tigermv
А кто первые 10?
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Генадий Адамов
Ответ Сергей Носков
Первый федя
это с рекламными контрактами
+5
-3
+2
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canuck andreyka
Ответ Vano from Tbilisi
Не совсем так. Была где-то статейка на спортсе на эту тему. В общем Монако не полностью освобождает от уплаты налогов с призовых, но значительно их сокращает
Не совсем так. Налог с призовых на каждом турнире платится полностью в стране проведения; на руки теннисисты получают чек уже за вычетом налога. Живя в Монако, не платят налоги с прочих доходов.
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Алексей Земсков
Ну прилично..ясно много уходит на налоги 25% точно в среднем это -7,5 лямов можно вычесть. На команду и поездки по 500 штук в год..игрпет лет 7. Это ещн ляма -3,5. Остаток 19 лямов. Понятно еще покупки дом квартира помощь родне ляма -4. Но пятнашка должна быть + куча бабла от рекламы спонсоров. С 2020 даня говорил по 8 лямов зарабатывает как поднялся в лидеры. Это примерно на сейчас лямов под 30. Выстем налоги 20 должно быть
.в сумме около 35 миллионов чистыми + недвижка, его капитал на сегодня..Итого он заработал призовые + спонсоры около 60 лямов грязными
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23kid
Ответ Генадий Адамов
он платит налоги в той стране где играет
Эти налоги автоматически списываются, но она пишет, что якобы потом он еще раз платит с них, что неправда тк в Монако нет налога на иностранный дохож
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Vano from Tbilisi
Ответ canuck andreyka
Не совсем так. Налог с призовых на каждом турнире платится полностью в стране проведения; на руки теннисисты получают чек уже за вычетом налога. Живя в Монако, не платят налоги с прочих доходов.
да. А Монако для того чтобы избежать двойного налогообложения. Спасибо что напомнили
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Генадий Адамов
Ответ 23kid
он не платит налоги живя в Монако
он платит налоги в той стране где играет
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sa.lari
Ответ Алексей Земсков
Ну прилично..ясно много уходит на налоги 25% точно в среднем это -7,5 лямов можно вычесть. На команду и поездки по 500 штук в год..игрпет лет 7. Это ещн ляма -3,5. Остаток 19 лямов. Понятно еще покупки дом квартира помощь родне ляма -4. Но пятнашка должна быть + куча бабла от рекламы спонсоров. С 2020 даня говорил по 8 лямов зарабатывает как поднялся в лидеры. Это примерно на сейчас лямов под 30. Выстем налоги 20 должно быть .в сумме около 35 миллионов чистыми + недвижка, его капитал на сегодня..Итого он заработал призовые + спонсоры около 60 лямов грязными
речь идет о призовых, это чистый зароботок, а налоги и затраты - это уже следующий уровень. ходили слухи, что net worth Федерера приближается к 1 млрд.
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Андрей Судалин
Ответ Генадий Адамов
Пусть заработает тяжёлым трудом ещё больше, может откроет свою школу в России, популяризирует этот замечательный вид спорта, чтобы было доступно не только для богатых, а таланты найдутся
Он уже давно популяризирован, только коррупция и скотский климат не позволяют развивать как на Западе.
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Россия будет свободной
Ответ Генадий Адамов
Пусть заработает тяжёлым трудом ещё больше, может откроет свою школу в России, популяризирует этот замечательный вид спорта, чтобы было доступно не только для богатых, а таланты найдутся
наивный. чем громче имя, тем дороже занятия
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