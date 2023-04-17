Медведев вышел на 11-е место в ATP по призовым за карьеру. Он заработал $30 млн
Даниил Медведев преодолел отметку в 30 миллионов долларов призовых.
По итогам «Мастерса» в Монте-Карло он занял 11-е место в истории ATP по общим призовым за карьеру. В этом сезоне он заработал 3,4 миллиона – больше всех в туре.
Стефанос Циципас преодолел отметку в 25 миллионов. Сейчас он единственный игрок младше 25 лет, уже заработавший более 20 миллионов.
Грек занимает 15-е место по призовым за карьеру. Он 17-й теннисист в мужском туре, заработавший минимум 25 миллионов.
Кто в теннисе заработал больше – Шарапова, Кафельников или Бердых? Сколько женщин в топе? Посчитали с учетом инфляции
2 Rafael Nadal $134,640,719
3 Roger Federer $130,594,339
4 Andy Murray $63,635,379
5 Pete Sampras $43,280,489
6 Stan Wawrinka $35,757,325
7 Alexander Zverev $33,671,581
8 David Ferrer $31,483,911
9 Marin Cilic $31,200,667
10 Andre Agassi $31,152,975
11 Daniil Medvedev $30,032,109
А вот в плане спортивных достижений не потянет.
.в сумме около 35 миллионов чистыми + недвижка, его капитал на сегодня..Итого он заработал призовые + спонсоры около 60 лямов грязными