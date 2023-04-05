Ига Швентек: «Если хочешь посмотреть на меня на «Уимблдоне», то приезжай только на первую неделю»

Первая ракетка мира провела лайв в инстаграме с горнолыжницей Микаэлой Шиффрин.

Шиффрин сказала, что хотела бы приехать на «Уимблдон», на что Швентек ответила: «Если хочешь посмотреть на меня на « », то приезжай только на первую неделю. Возможно, ко второй меня там уже не будет».

«Уимблдон» – единственный «Большой шлем», на котором Швентек не проходила дальше четвертого круга.

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