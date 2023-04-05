Хуан Карлос Ферреро: «Слишком многие играют в разрушительный теннис, а не строят розыгрыш. А я хотел построить Карлоса иначе»

Теги Хуан Карлос Ферреро ATP Доминик Тим Даниил Медведев Карлос Алькарас Теннис

Хуан Карлос Ферреро рассказал, чем Карлос Алькарас отличается от других игроков. Он тренирует экс-первую ракетку мира.

– Сейчас мне кажется, что слишком многие играют в разрушительный теннис, а не строят розыгрыш. Они бьют-бьют-бьют изо всех сил, чтобы завершить очко.

А я хотел построить Карлоса иначе, мы стараемся как можно лучше выполнять эту цель.

– Когда мы смотрим на Карлоса, есть ощущение, что у вас четкое представление, как вывести его теннис, который будет на несколько шагов впереди остальных. Согласны?

– Не знаю. Скажем так, я впервые увидел Карлоса и понял, как его можно адаптировать. Очень трудно найти игрока, которому можно сказать играть по-разному и он это сделает.

Например, чтобы обыграть Даниила Медведева в финале Индиан-Уэллс, мы составили план, который отличался от того, что Карлос всегда делает. Он был похожим, но не таким же. А Карлос сумел его реализовать и победить.

Я помню, когда ему было 15, он тренировался с игроками, которые намного лучше – например, с Домиником Тимом в Рио. Но он адаптироваться к скорости Тима, которая была намного выше той, к которой он привык. Я тогда понял, что это его сильная сторона. Но потом увидел, как он это реализует.

Мало кто на это способен.

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2 комментария

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nick-basil
Карлито зафорсировали. Сейчас вылетает - то одно, то другое. Посмотрим как команда с этим справится. Пока держится в топе - молодцы.
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Зорькин
Да сразу было понятно что из Карася лепят нового Новака, а не нового Рафу.
Хотя практически все уверяли, что это новый Рафа. :))
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-2
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