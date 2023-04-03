Хьюстон (ATP). 1-й круг. Вердаско встретится с Кублером, Вукич – с Кудлой
Фернандо Вердаско встретится с Джейсоном Кублером в первом круге в Хьюстоне.
Маркос Гирон поборется с Эмилио Гомес.
Сетка турнира здесь.
Fayez Sarofim & Co. U.S. Men’s Clay Court Championship
Хьюстон, США
3 – 9 апреля 2023
ATP 250
Призовой фонд – 642 735 долларов
Открытые корты, грунт
Первый круг
- Дата проведения
- 3 апреля, 22.00
- Дата проведения
- 3 апреля, 23.00
- Дата проведения
- 3 апреля, 23.30
- Дата проведения
- 10 апреля, 22.10
- Дата проведения
- 4 апреля, 03.00
- Дата проведения
- 4 апреля, 03.00
- Дата проведения
- 4 апреля, 03.00
- Дата проведения
- 4 апреля, 03.00
- Дата проведения
- 4 апреля, 03.00
- Дата проведения
- 4 апреля, 03.00
- Дата проведения
- 4 апреля, 03.00
- Дата проведения
- 4 апреля, 03.30
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