Хьюстон (ATP). 1-й круг. Вердаско встретится с Кублером, Вукич – с Кудлой

Теги результаты ATP US Men's Clay Court Championship Теннис

Фернандо Вердаско встретится с Джейсоном Кублером в первом круге в Хьюстоне.

Маркос Гирон поборется с Эмилио Гомес.

Сетка турнира здесь.

Fayez Sarofim & Co. U.S. Men’s Clay Court Championship

Хьюстон, США

3 – 9 апреля 2023

ATP 250

Призовой фонд – 642 735 долларов

Открытые корты, грунт

Первый круг

Даниэль Элахи Галан (Колумбия) Чжичжэнь Чжан (Китай)
Дата проведения
3 апреля, 22.00
Онлайн матча

 

Александр Вукич (Австралия) Денис Кудла (США)
Дата проведения
3 апреля, 23.00
Онлайн матча

 

Александар Ковачевич (США) Гейс Брауэр (Нидерланды)
Дата проведения
3 апреля, 23.30
Онлайн матча

 

Рейлли Опелка (США) Джон Изнер (США)
6:3|7:6
Дата проведения
10 апреля, 22.10
Онлайн матча

 

Уго Делльен (Боливия) Кристиан Гарин (Чили)
Дата проведения
4 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

Макс Перселл (Австралия) Даниэль Альтмайер (Германия)
Дата проведения
4 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) Хуан Мануэль Серундоло (Аргентина)
Дата проведения
4 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

Янник Ганфманн (Германия) Есуки Ватануки (Япония)
Дата проведения
4 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

Маркос Гирон (США) Эмилио Гомес (Колумбия)
Дата проведения
4 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

Джордан Томпсон (Австралия) Джей-Джей Вульф (США)
Дата проведения
4 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

Томаш Махач (Чехия) Джек Сок (США)
Дата проведения
4 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

Стив Джонсон (США) Факундо Банис (Аргентина)
Дата проведения
4 апреля, 03.30
Онлайн матча

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