Хачанов перед началом грунтового сезона: «Мотивация есть, игра есть. Надеюсь, что продолжу далеко проходить на турнирах»

16-я ракетка мира Карен Хачанов подвел итоги первой четверти сезона. Россиянин вышел в полуфинал Australian Open и «Мастерса» в Майами.

– Итоги однозначно положительные. Но всегда можно лучше, верно? Ты можешь выиграть любой турнир.

Даниил с февраля в отличной форме. Так что всегда можно выступать лучше. Но и хуже, особенно если сравнивать с предыдущими годами. Самое главное оставаться здоровым, потому что у меня были проблемы после Австралии. Вот почему я не сыграл в Роттердаме, Марселе. Мне пришлось заново начинать и находить лучшую форму.

Рад, что очень скоро начинается грунтовый сезон. Через пару дней уже начну скользить. У меня уже судороги. У меня уже сводит ноги (улыбается).

Но я это принимаю. Что есть, то есть. Алькарас в прошлом году победил здесь. Ему было тяжело в Монте-Карло, но потом он хорошо сыграл в Барселоне, Мадриде и так далее. Иногда нельзя выбрать расписание. Просто нужно адаптироваться, приспособиться. Так что я обязательно отдохну пару дней, вернусь домой, и мы начнем готовиться к грунту.

Я люблю это покрытие и также хорошо на нем играю. Жду с нетерпением, главное оставаться здоровым. Мотивация есть, игра есть. Надеюсь, что продолжу далеко проходить на турнирах, – сказал Хачанов на пресс-конференции в Майами.

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