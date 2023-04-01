Хачанов о поражении от Медведева: «Можно сказать, что мне немного не повезло, но он полностью заслужил победу»

Теги ATP Miami Open Карен Хачанов Даниил Медведев Теннис

Карен Хачанов прокомментировал поражение от Даниила Медведева в полуфинале в Майами. №16 уступил пятой ракетке мира 6:7(5), 6:3, 3:6. 

– Если честно, думаю, это был один из лучших матчей за последнее время. Я чувствовал это от начала и до конца с точки зрения уровня игры, скорости, интенсивности, отношения и так далее.

Думаю, все решил один гейм, когда мы играли новыми мячами. Он сделал брейк. То же самое было во втором сете. В первом мы по разу брали подачи друг друга, так что это был очень, очень равный матч.

Не знаю. Можно сказать, что мне немного не повезло, но он полностью заслужил победу. Мы оба проявили себя с наилучшей стороны, была упорная борьба. Мы подарили зрителям хороший матч.

В каком-то смысле жаль, что не удалось победить, но я счастлив и горжусь тем, как дела обстоят сейчас.

– Качественный матч. Смотрю на цифры – 53 виннерса на 11 невынужденных ошибок. Не мог представить, что вы когда-нибудь проиграете матч с такой статистикой. Просто смешно, что все говорят только о защите Даниила.

– Да, как я уже говорил, статистика говорит сама за себя. Возможно, я мог бы сыграть еще лучше, не знаю (улыбается).

Но сложно просить большего, когда и так играешь здорово. Думаю, против остальных 97 или более игроков, за исключением, может быть, Алькараса, Джоковича, Даниила, я бы забивал навылет после трех-четырех ударов.

Да, все говорили о нем. Если честно, он действительно игрок другого типа. Он показал, что выработал свой стиль игры, и использует его максимально продуктивно. Он все делает стабильно, у него такая игра. Нам нужно найти способ его победить или хорошо сыграть.

Сегодня я попробовал. Был очень близок. Вот и все, – сказал Хачанов на пресс-конференции.

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2 комментария

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Verdo
обещал посмотреть матч с алькарасом на иу, забыл?
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-1
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Антон Тимофеев
Молодец, Карен! Вплотную подошел к топ-10, 11 место. Последний раз так высоко(8 место) Хачанов был в октябре 2019. Ну, и вообще, после победы в Париже-18, с ноября 2018 по 4 ноября 2019 Карен был 8-13 в рейтинге. То время и неплохой посев благодаря высокому рейтингу, Хачанов использовал не лучшим образом, хотя 2-3 неплохих турнира выдал. Посмотрим, как будет в этот раз.
+3
0
+3
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