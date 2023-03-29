Грачева о том, что получает гражданство Франции: «Почему бы и нет? Почему не воспользоваться возможностью?»
Варвара Грачева прокомментировала то, что подала заявку на получение гражданства Франции.
«Я начала этот процесс еще задолго до [24 февраля 2022-го, отстранения России от командных турниров и перевода всех игроков под нейтральный флаг], никто не знал, что произойдет.
Почему бы и нет? Почему не воспользоваться возможностью? Но сейчас решение не зависит от меня, мое будущее решают другие. Я скажу больше, если получу документы.
Сейчас у меня все нормально, моя главная задача – играть в теннис. И я буду рада, возможно, выступать за обе страны», – приводит слова россиянки Daily Mail.
Шестая теннисистка России получает гражданство Франции. Она тренируется там с 16 лет
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
А как это возможно в теннисе? Можно собрать трусы, ой, флажки "неделька" и менять по желанию в зависимости от дня недели?
Раз решила взять гражданство другой страны ,так выступай за неё,не надо на двух стульях сидеть одновременно.
Да и вообще, у страны сейчас нет ни кубка дэвиса, ни олимпиады, а если олимпиада есть, то под нейтральным флагом. Так какая разница, русская фамилия с нейтральным флагом или французским?
Если человек хороший, вообще без разницы какой флаг
Только думается мне этот сайт о теннисе и обсуждать надо теннис, а не все остальное.
А Варя отличная теннисистка и дай ей бог по ее способностям и огромной выносливости во всем.
Представил себе матч Франция vs РФ на Кубке БДжК (если РФ вернут туда когда-нибудь, конечно!). Варвара там играет в одиночной встрече за Францию, зато в парной за РФ!😂