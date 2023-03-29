Грачева о том, что получает гражданство Франции: «Почему бы и нет? Почему не воспользоваться возможностью?»

Теги Варвара Грачева Теннис

Варвара Грачева прокомментировала то, что подала заявку на получение гражданства Франции.

«Я начала этот процесс еще задолго до [24 февраля 2022-го, отстранения России от командных турниров и перевода всех игроков под нейтральный флаг], никто не знал, что произойдет.

Почему бы и нет? Почему не воспользоваться возможностью? Но сейчас решение не зависит от меня, мое будущее решают другие. Я скажу больше, если получу документы.

Сейчас у меня все нормально, моя главная задача – играть в теннис. И я буду рада, возможно, выступать за обе страны», – приводит слова россиянки Daily Mail.

Шестая теннисистка России получает гражданство Франции. Она тренируется там с 16 лет

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22 комментария

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TennisForever
Олимпиада ведь впереди ,за ранее постаралась девочка)))
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dart darteg
Ответ Nikolay Stavrogin
Все правильно. Без разницы, с каким флагом играть, главное что в душЕ. Рыбакину все-равно поддерживают, потому что человек приятный. А соболенко нет, потому что с гнильцой. Да и вообще, у страны сейчас нет ни кубка дэвиса, ни олимпиады, а если олимпиада есть, то под нейтральным флагом. Так какая разница, русская фамилия с нейтральным флагом или французским? Если человек хороший, вообще без разницы какой флаг
что за гнильца у Соболенко?
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Михаил Пригода
Ответ Aryna Lapko
Можно и в одиночке сет за них, сет за нас)
Ждём матч Варвара Грачева(ФРА)-Варвара Грачева(РОС)
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N.S.A.8.5
А причина в чем? Просто так?
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encaro_one
Ответ Алла Щербакова
Опять просираем Очередной Талант
Она 6-7 лет за свой счёт живёт и работает во Франции, последнее о чем можно переживать, это о том, что в таких обстоятельствах человек сам, для себя и своего будущего имеет право определиться.
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encaro_one
>> И я буду рада, возможно, выступать за обе страны»,

А как это возможно в теннисе? Можно собрать трусы, ой, флажки "неделька" и менять по желанию в зависимости от дня недели?
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TennisForever
Это как за обе страны? 🤔
Раз решила взять гражданство другой страны ,так выступай за неё,не надо на двух стульях сидеть одновременно.
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Irvin
Ответ Buhmichael
Главное чтобы в теннис хорошо играла. Под каким флагом неважно. Удачи Варе!
Очень даже важно с учетом современных реалий
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Nikolay Stavrogin
Все правильно. Без разницы, с каким флагом играть, главное что в душЕ. Рыбакину все-равно поддерживают, потому что человек приятный. А соболенко нет, потому что с гнильцой.
Да и вообще, у страны сейчас нет ни кубка дэвиса, ни олимпиады, а если олимпиада есть, то под нейтральным флагом. Так какая разница, русская фамилия с нейтральным флагом или французским?
Если человек хороший, вообще без разницы какой флаг
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ivan 07
Молодец Варюша.
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В Кол
Думаеся мне, что профессиональный спорт не имеет никакого отношения к стране (любой). Профессионал, он изначально интернационален. Мне кажется, что выступление профессионала под флагом страны (любой страны) это нонсенс. Ведь арабского скакуна выращенного в Новой Зеландии ценят как скакуна, а не как араба. Человек же может жить нам, где ему нравиться, где ему комфортно, где есть возможности и т.д., исповедовать любую веру или безверие и т.д. только никакого отношения к спорту или профессии это не имеет. Толстой величайший писатель, но никудышный политик, также как и, например, Свитолина - великолепная теннисистка, но патриотка так себе (это мое личное мнение, пожалуйста не надо придираться к личностями, это просто пример, может и неудачный).
Только думается мне этот сайт о теннисе и обсуждать надо теннис, а не все остальное.
А Варя отличная теннисистка и дай ей бог по ее способностям и огромной выносливости во всем.
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Aryna Lapko
Ответ Welshman09
«И я буду рада, возможно, выступать за обе страны» (c) Представил себе матч Франция vs РФ на Кубке БДжК (если РФ вернут туда когда-нибудь, конечно!). Варвара там играет в одиночной встрече за Францию, зато в парной за РФ!😂
Можно и в одиночке сет за них, сет за нас)
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Алла Щербакова
Опять просираем Очередной Талант
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Лёля Иванова
Ответ Sofia
За обе страны нельзя выступать
Но сказать так можно))) боится хейта в свою сторону вот и несёт явный бред
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sashati
Почему бы не воспользоваться возможностью отменить все границы на Земле, как хотел Тур Хейердал?
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Генадий Адамов
Потапова мне теперь ещё больше нравится как и Александрова
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-8
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Генадий Адамов
не такая уж она и полная, чтобы на двух стульях сразу усидеть, жаль, если обратно не сможет, поучилась бы у людей из шоу бизнеса, всё возвращается на круги своя, Родина была и есть одна
+5
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Buhmichael
Главное чтобы в теннис хорошо играла. Под каким флагом неважно. Удачи Варе!
+9
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ɔculpa
Выступать за обе страны? Что, так и сказала?
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Welshman09
«И я буду рада, возможно, выступать за обе страны» (c)

Представил себе матч Франция vs РФ на Кубке БДжК (если РФ вернут туда когда-нибудь, конечно!). Варвара там играет в одиночной встрече за Францию, зато в парной за РФ!😂
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pavel ush
этлт процесс шел долго но ускорился сейчас совпадение
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Sofia
За обе страны нельзя выступать
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