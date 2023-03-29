Грачева о том, что получает гражданство Франции: «Почему бы и нет? Почему не воспользоваться возможностью?»

прокомментировала то, что подала заявку на получение гражданства Франции.

«Я начала этот процесс еще задолго до [24 февраля 2022-го, отстранения России от командных турниров и перевода всех игроков под нейтральный флаг], никто не знал, что произойдет.

Почему бы и нет? Почему не воспользоваться возможностью? Но сейчас решение не зависит от меня, мое будущее решают другие. Я скажу больше, если получу документы.

Сейчас у меня все нормально, моя главная задача – играть в теннис. И я буду рада, возможно, выступать за обе страны», – приводит слова россиянки Daily Mail.

Шестая теннисистка России получает гражданство Франции. Она тренируется там с 16 лет

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