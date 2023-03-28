Маннарино в матче с Хуркачем впервые с 2021-го обыграл соперника из топ-10

Теги ATP Адриан Маннарино Miami Open Андрей Рублев Хуберт Хуркач Теннис

34-летний Адриан Маннарино в третьем круге «Мастерса» в Майами обыграл девятую ракетку мира и чемпиона-2021 Хуберта Хуркача – 7:6(5), 7:6(0).

Для француза это восьмая победа в 58 матчах против топ-10. Он прервал серию из шести поражений, которая началась после того, как он обыграл Андрея Рублева на Кубке Кремля-2021.

Дальше Маннарино сыграет с №119 Кристофером Юбэнксом, прошедшим в Майами квалификацию.

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2 комментария

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ɔculpa
Отдельный респект челу с предыдущей ветки мужского Майями, который спокойно, уверенно и неоднократно заявил, что Маннарино пройдёт Хуркача)
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Lada_ok
Неожиданно, потенциальный соперник Медведева.
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