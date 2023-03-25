Зверев впервые с 2018-го проиграл сет с баранкой
Во втором круге «Мастерса» в Майами Таро Даниэль разгромил Александра Зверева – 6:0, 6:4.
Немец впервые с «Уимблдона»-2018 проиграл сет с баранкой. Там он не взял ни гейма в пятом сете против Эрнеста Гулбиса.
В целом для Зверева это самое разгромное поражение с финала «Мастерса» в Мадриде, где он тоже взял четыре гейма у Карлоса Алькараса.
Даниэль, в свою очередь, довел баланс против игроков топ-20 в этом сезоне до 2:1. Всего за карьеру у 30-летнего японца четыре победы и 20 поражений от соперников такого уровня.
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