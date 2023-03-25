Зверев впервые с 2018-го проиграл сет с баранкой

Во втором круге «Мастерса» в Майами Таро Даниэль разгромил – 6:0, 6:4.

Немец впервые с « »-2018 проиграл сет с баранкой. Там он не взял ни гейма в пятом сете против .

В целом для Зверева это самое разгромное поражение с финала «Мастерса» в Мадриде, где он тоже взял четыре гейма у .

Даниэль, в свою очередь, довел баланс против игроков топ-20 в этом сезоне до 2:1. Всего за карьеру у 30-летнего японца четыре победы и 20 поражений от соперников такого уровня.

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