Зверев впервые с 2018-го проиграл сет с баранкой

Теги ATP Miami Open Таро Даниэль Теннис

Во втором круге «Мастерса» в Майами Таро Даниэль разгромил Александра Зверева – 6:0, 6:4.

Немец впервые с «Уимблдона»-2018 проиграл сет с баранкой. Там он не взял ни гейма в пятом сете против Эрнеста Гулбиса.

В целом для Зверева это самое разгромное поражение с финала «Мастерса» в Мадриде, где он тоже взял четыре гейма у Карлоса Алькараса.

Даниэль, в свою очередь, довел баланс против игроков топ-20 в этом сезоне до 2:1. Всего за карьеру у 30-летнего японца четыре победы и 20 поражений от соперников такого уровня.

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2 комментария

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Dm ycontact
Зверев не до конца реабилитировался после травмы
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ɔculpa
Так он же не специально☹️
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