Медведев о тактике против Алькараса: «Если легко проиграю два матча подряд, то нужно будет что-то менять. Но одного матча недостаточно»

ответил, готов ли менять тактику против . Он уступил испанцу в финале в Индиан-Уэллс (3:6, 2:6), и многие отмечали, что тот использовал глубокую позицию Медведева на корте.

«Возможно, я буду играть менее глубоко, но не уверен. Конечно, если я проиграю два матча подряд, причем оба легко, то нужно будет что-то менять. Но одного матча недостаточно.

Нужно подождать матч на более быстром корте, чтобы посмотреть, сработает ли моя позиция, когда мяч летит быстрее и у соперника меньше времени на серв-энд-воллей и игру с задней линии.

Во время матча был момент, когда я пытался играть агрессивнее и ближе к задней линии. Но в этих геймах он подавал бомбы, так что это мне не помогло. И менять что-то во время матча не так просто».

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