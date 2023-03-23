Медведев о тактике против Алькараса: «Если легко проиграю два матча подряд, то нужно будет что-то менять. Но одного матча недостаточно»

Теги ATP Даниил Медведев Карлос Алькарас Теннис

Даниил Медведев ответил, готов ли менять тактику против Карлоса Алькараса. Он уступил испанцу в финале в Индиан-Уэллс (3:6, 2:6), и многие отмечали, что тот использовал глубокую позицию Медведева на корте.

«Возможно, я буду играть менее глубоко, но не уверен. Конечно, если я проиграю два матча подряд, причем оба легко, то нужно будет что-то менять. Но одного матча недостаточно.

Нужно подождать матч на более быстром корте, чтобы посмотреть, сработает ли моя позиция, когда мяч летит быстрее и у соперника меньше времени на серв-энд-воллей и игру с задней линии.

Во время матча был момент, когда я пытался играть агрессивнее и ближе к задней линии. Но в этих геймах он подавал бомбы, так что это мне не помогло. И менять что-то во время матча не так просто».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
romancureman
и обвиняйте потом ещё Даню, что он не пытался. всё у него пыталось
просто не вышло.

правда, думаю, что и в след разы не выйдет

слишком Карлитос хорош
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дима Миронов
насчёт травмы не спросили?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий