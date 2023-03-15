Вавринка об условиях в Индиан-Уэллс: «Покрытие не менялось, а вот мячи стали заметно хуже. Они умирают после двух геймов»

Теги ATP Стэн Вавринка BNP Paribas Open Теннис

Трехкратный чемпион «Больших шлемов» Стэн Вавринка высказался об условиях в Индиан-Уэллс. Ранее на скорость покрытия жаловался российский №1 Даниил Медведев.

«Условия действительно стали медленнее, но, на мой взгляд, дело не в корте, а в мячах. У меня сложилось впечатление, что мячи, независимо от марки, стали заметно хуже. И здесь, и в Мельбурне они умирают после двух геймов.

Покрытие не менялось. В первом гейме с новыми мячами все хорошо, они прыгают, летят быстро, а потом... Мы продолжим говорить о меняющихся условиях – о покрытиях, мячах, потому что игру действительно замедляют».

Отметим, что на Australian Open использовали мячи Dunlop, а в Индиан-Уэллс играют мячами Penn.

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2 комментария

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zzzeeerrrooo
Ответ Jojo7
Ну и правильно на уй подачников
Подаван свои 15+ эйсов на любом покрытии сделает
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jojo7
Ну и правильно на уй подачников
0
-4
-4
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