52-я ракетка мира Мартинес завел аккаунт на OnlyFans

52-я ракетка мира Педро Мартинес Портеро зарегистрировался на OnlyFans.

«За каждым розыгрышем – целый мир, который раньше оставался за кадром… но больше не будет. Я присоединяюсь к OnlyFans, чтобы показывать вам свою повседневную жизнь на корте и вне его. Тренировки, закулисье турниров, прямые эфиры, розыгрыши призов. Увидимся там!», – написал 28-летний испанец под видео с анонсом, на котором он тренируется на корте и в зале.

Аккаунты на OnlyFans также есть у Ника Кириоса и Александра Мюллера.