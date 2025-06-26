Захарова впервые сыграет в основной сетке «Уимблдона»

23-летняя Анастасия Захарова впервые вышла в основную сетку «Уимблдона».

В третьем круге квалификации она обыграла 118-ю ракетку мира Терезу Валентову – 7:6(1), 2:6, 7:6(10-7).

Ранее Захарова только один раз смогла пройти квалификацию на турнире «Большого шлема» – на Australian Open-2024, где она дошла до третьего круга основной сетки. В квалификации «Уимблдона» она играла до этого дважды, лучшим результатом был второй круг в прошлом году.