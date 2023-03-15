Олимпийский комитет Латвии вернул финансирование Остапенко

Олимпийский комитет Латвии вернул госфинансирование Алене Остапенко и велогонщикам Тому Скуиньшу и Кристу Нейландсу. Об этом сообщила министр образования и науки страны Анда Чакша.

«Оценивая обстоятельства, связанные с удержанием материальной помощи этим спортсменам, а также прислушиваясь к мнению Федерации велоспорта Латвии и Латвийского теннисного союза, Министерство образования и науки в сотрудничестве с ЛОК подготовило поправки к договору о государственной финансовой поддержке атлетам олимпийской сборной Латвии», – сказала Чакша.

Также она отметила, что данные поправки предусматривают возвращение льгот для Остапенко, Скуиньша и Нейландса и обеспечат выплату финансирования в полном объеме.

На прошлой неделе несколько латвийских спортсменов лишились госфинансирования. Помимо Остапенко, Скуиньша и Нейландса без поддержки остались теннисистки Дарья Семенистая (222-я ракетка мира) и Даниэла Висмане (№293).

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