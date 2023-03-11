Надаль продолжает подготовку к грунтовому сезону. Он надеется вернуться в Монте-Карло

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» показал, как тренируется на грунте в своей академии.

Испанец пропустил все турниры после из-за травмы бедра. Он надеется вернуться в тур в апреле в Монте-Карло.

20 марта Надаль впервые за почти 18 лет выпадет из топ-10.

Травмы Надаля прервут серию в топ-10 – 914 недель подряд. Это безумный рекорд мужского тенниса

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