Медведев о том, что приехал в Дубай с дочкой: «Она очень спокойная, много спит. Если бы она такой не была, вряд ли можно было бы с ней путешествовать»

Теги ATP Dubai Duty Free Tennis Championships Даниил Медведев Теннис

Чемпион турнира в Дубае Даниил Медведев рассказал, как отцовство влияет на выступления в туре. В октябре у него родилась дочь Алиса.

– Вы сказали на корте, что первый турнир, куда вы приехали с дочерью, сложился не очень удачно.

– Это было в Турине (улыбается).

– Расскажите немного, каково быть отцом, когда выступаешь в туре?

– Не буду лукавить. Чем больше у тебя возможностей путешествовать с поддержкой, с большим количеством людей, тем легче быть отцом, когда выступаешь в туре. Не думаю, что иначе это было бы возможно.

Например, наша малышка очень, очень спокойная, поэтому она много спит. Она спит как взрослая, поэтому мы можем выспаться. Если бы она такой не была, вряд ли можно было бы с ней путешествовать. Да, она такой славный ребенок, поэтому мало что изменилось.

Я готовлюсь по-старому. Вообще, я играл в Дохе и Дубае только вечером, поэтому ни разу не видел, как она спит. Я уезжаю из отеля, наверное, в час. Провожу с ней утро, все весело и легко, а потом вижу ее на следующее утро, потому что так поздно заканчиваю.

Очень здорово, что она здесь с нами. Надеюсь, вместе мы выиграем еще много титулов.

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2 комментария

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SpalmerE
Поправьте источник, по ссылке пресс-конференция Рублева
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Михаил Пригода
Жиль, наверное, выбрал лучше с дочкой Дани дома посидеть, в спокойствии, чем на трибунах)
+9
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+9
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