Стефанос Циципас: «Когда мы наряжаемся, то поднимаем себя на более высокий уровень сознания»

Теги ATP Стефанос Циципас Теннис

Стефанос Циципас поделился мыслью о красоте.

«Когда мы наряжаемся, то поднимаем себя на более высокий уровень сознания, который позволяет видеть и красоту и потенциал во всем, что нас окружает».

Циципас хочет казаться очень умным. Получается так себе, да еще и феминистки заругали

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19 комментариев

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Stivi M.D.
Спорц сколько заплатить вам надо, чтобы можно было доджить новости с этим мамкиным философом?
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gordysh
Циципас себе pr-агента что ли завёл бы. Такая кринжатура. После каждого его поста думаешь: невозможно ведь так серьёзно к себе относиться. Неправдоподобно просто. При этом ведь не 18 лет уже, пора бы повзрослеть ну хоть чуть-чуть, ну хоть капельку. Но нет, куда там.
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ɔculpa
Ответ bobodo12
Зря Вы так. Стёпа, конечно же, не лишний. И вообще, задачка, наверняка, с подвохом. "Стёпа" - это ответ, лежащий слишком на поверхности. Вот я бы назвала Гиппократа. Из этой уважаемой компании вроде только он имел отношение к медицине.
Ну за других говорить не буду, но Аристотель совершенно точно внёс очень существенный вклад в развитие медицины. Этот великий парень вообще по многим фронтам потрудился.
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sfrrrR
Ответ Islam5550
Эта греческая книга с цитатами, остановится когда нибудь нет ?
Нет, не остановится.
По крайней мере, до тех пор пока ты (а сейчас уже и я: а скоро будет таких как мы ещё больше) не будешь комментить все эти цитаты греко-китайского Конфуция, которые он выкладывает у себя в твиттере. А Спортс тащит потом их сюда. Спрос рождает предложение, всё очень просто. В том числе и на спрос на цитаты этого Эллина от тенниса.
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Против грусти
Ответ Marcus Varro
Найдите лишнего: Аристотель, Платон, Пифагор, Евклид, Гиппократ, Архимед, Стефанос.
Архимед.
Он голый бегал
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bobodo12
Ответ Сяомиэсмидветысячистопятьдесят Срусиал
Лишний, конечно же, степа. НО: потому что ,в отличие от вышеперечисленных, владеет всем : и философией, и врачебным делом, а также успел изучить двухтомник зорича, прочитать кострикина вдоль и поперек. И даже позанимался дифференциальными уравнениями и сформулировал задачу стефана.
Зря Вы так. Стёпа, конечно же, не лишний. И вообще, задачка, наверняка, с подвохом. "Стёпа" - это ответ, лежащий слишком на поверхности.
Вот я бы назвала Гиппократа. Из этой уважаемой компании вроде только он имел отношение к медицине.
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SaltyRose
А еще на более высокий, когда покупаем себе luxury часы и винтажные автомобили 😡
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S.Graf
Блондинка в своём репертуаре)))) Шампунь уже был, теперь вот пошли шмоточки, как уровень сознания. Что дальше - тушь, губная помада и ажурные чулки?
пхх))))
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Юрий Бабкин
Степа: "Мы стали более лучше наряжаться!".
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Верховенский1990
О как. Надо запомнить.
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Сяомиэсмидветысячистопятьдесят Срусиал
Ответ Marcus Varro
Найдите лишнего: Аристотель, Платон, Пифагор, Евклид, Гиппократ, Архимед, Стефанос.
Лишний, конечно же, степа. НО: потому что ,в отличие от вышеперечисленных, владеет всем : и философией, и врачебным делом, а также успел изучить двухтомник зорича, прочитать кострикина вдоль и поперек. И даже позанимался дифференциальными уравнениями и сформулировал задачу стефана.
+8
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Dym86
Он имеет ввиду, что когда древние люди стали одеваться они начали осознавать себя ни как звери, а как особые существа?
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твинер без замаха
Пепе Имаз взломал аккаунт Циципаса
+4
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Marcus Varro
Найдите лишнего: Аристотель, Платон, Пифагор, Евклид, Гиппократ, Архимед, Стефанос.
+18
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+17
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Сергей Чугунников
Приемлимо
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Алексей Ильин
Ладно...
+1
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ARTEM PROKAZOV
Ответ Привет Этоя
Степе больше не наливать)))
А че такого? Многие и трезвые так и говорят.
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Islam5550
Эта греческая книга с цитатами, остановится когда нибудь нет ?
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+20
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Привет Этоя
Степе больше не наливать)))
+10
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