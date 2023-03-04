Стефанос Циципас: «Когда мы наряжаемся, то поднимаем себя на более высокий уровень сознания»
Стефанос Циципас поделился мыслью о красоте.
«Когда мы наряжаемся, то поднимаем себя на более высокий уровень сознания, который позволяет видеть и красоту и потенциал во всем, что нас окружает».
Циципас хочет казаться очень умным. Получается так себе, да еще и феминистки заругали
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По крайней мере, до тех пор пока ты (а сейчас уже и я: а скоро будет таких как мы ещё больше) не будешь комментить все эти цитаты греко-китайского Конфуция, которые он выкладывает у себя в твиттере. А Спортс тащит потом их сюда. Спрос рождает предложение, всё очень просто. В том числе и на спрос на цитаты этого Эллина от тенниса.
Он голый бегал
Вот я бы назвала Гиппократа. Из этой уважаемой компании вроде только он имел отношение к медицине.
пхх))))