Стефанос Циципас: «Когда мы наряжаемся, то поднимаем себя на более высокий уровень сознания»

поделился мыслью о красоте.

«Когда мы наряжаемся, то поднимаем себя на более высокий уровень сознания, который позволяет видеть и красоту и потенциал во всем, что нас окружает».

Циципас хочет казаться очень умным. Получается так себе, да еще и феминистки заругали

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