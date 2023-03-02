Медведев выиграл 21 розыгрыш подряд в матче с Чоричем: «Я доволен своим уровнем и тем, как прошла концовка»

Теги Новак Джокович ATP Dubai Duty Free Tennis Championships Борна Чорич Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев прокомментировал то, что выиграл 21 очко подряд во втором сете матча с Борной Чоричем в Дубае. Россиянин взял пять геймов под ноль и одержал общую победу 6:3, 6:2.

«Выиграть 21 розыгрыш подряд – не знаю, стало ли это моим личным рекордом. Несколько раз мне удалось сыграть в линию, я показал хорошую игру. Борна немного ошибался, но в целом доволен своим уровнем и тем, как прошла концовка».

Также он поделился ожиданиями от полуфинала против Новака Джоковича.

«Сейчас я показываю отличный теннис. Но когда ты играешь с Новаком, он всегда будет фаворитом».

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7 комментариев

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nick-basil
Может Чорич и не в лучших кондициях, но впечатление Даня произвел.
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юрий зайцев
Силён
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юрий зайцев
Силён....
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Spartachh
Посмотрим завтра на уровень. Пока сильных соперников сетка и не подставляла. Прошлый матч с Бубликом вообще можно назвать товарищеским.

В общем матч с Джоковичем все расставит по местам.
+1
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инок
5 геймов подряд, 21 мяч подряд! Наверняка рекорд в матчах на уровне встречи игроков ТОП-20. Даже двенадцатая подряд победа не так впечатляют, как эти результаты!
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nicckk
завтра Даниле победа гораздо нужнее чем Новаку
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TennisForever
Даня,пожалуйста,спаси теннис!
Удачи тебе 🙌
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