Медведев выиграл 21 розыгрыш подряд в матче с Чоричем: «Я доволен своим уровнем и тем, как прошла концовка»

Даниил Медведев прокомментировал то, что выиграл 21 очко подряд во втором сете матча с Борной Чоричем в Дубае. Россиянин взял пять геймов под ноль и одержал общую победу 6:3, 6:2.

«Выиграть 21 розыгрыш подряд – не знаю, стало ли это моим личным рекордом. Несколько раз мне удалось сыграть в линию, я показал хорошую игру. Борна немного ошибался, но в целом доволен своим уровнем и тем, как прошла концовка».

Также он поделился ожиданиями от полуфинала против Новака Джоковича.

«Сейчас я показываю отличный теннис. Но когда ты играешь с Новаком, он всегда будет фаворитом».

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