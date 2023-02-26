Рио (ATP). Финал. Алькарас поборется с Норри
Карлос Алькарас сыграет с Кэмероном Норри в финале турнира в Рио.
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Rio Open
Рио, Бразилия
20 – 20 февраля 2023
ATP 500
Призовой фонд – 2 013 940 долларов
Открытые корты, грунт
Финал
- Дата проведения
- 26 февраля, 23.30
Статистика встреч 4-1 пользу Карлоса. Норри в первую очередь хардовик, на харде он играет лучше, свою единственную победу над Алькарасом британец одержал на быстром харде в Цинциннати в прошлом году, было дело. На грунте Норри оба очных матча проиграл в том числе неделю назад, а единственный сет на этом покрытии брал в прошлом году в Мадриде на быстром грунте который как раз британцу подходит. На медленном грунте Норри против Карлоса очень сложно приходится.
Поэтому как по мне будет уверенная победа Карлоса как неделю назад в Буэнос-Айресе, ну может в этот раз Норри сможет до тайбрейка добраться.
Британец трудолюбивый теннисист и по праву лидер британского тенниса на данный момент, но чтобы по игре обыграть Карлоса на грунте нужно показывать нечто особенное, нужно играть матч всей карьеры.
Кто считает что в Южной Америке слабый состав участников то напомню что Карлос шлемник и на данный момент №2 в рейтинге, а Норри соперник Джоковича по прошлогоднему полуфиналу Уимблдона, вполне нормальный состав участников. Норри хорош, но Карлос очень нужны рейтинговые очки для борьбы за №1 с сербом, Карлосу очень нужно.