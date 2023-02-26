Рио (ATP). Финал. Алькарас поборется с Норри

Карлос Алькарас сыграет с Кэмероном Норри в финале турнира в Рио.

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Rio Open

Рио, Бразилия

20 – 20 февраля 2023

ATP 500

Призовой фонд – 2 013 940 долларов

Открытые корты, грунт

Финал