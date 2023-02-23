Алькарас о старте в Рио: «Было сложнее, чем я думал»

Вторая ракетка мира прокомментировал победу над Матеусом Алвешем (6:4, 6:4) в первом круге турнира в Рио. Матч начался во вторник, но из-за дождя был остановлен при счете 5:3 во второй партии.

«Было сложнее, чем я думал. Я всегда говорю, что менять условия непросто. Я приехал из Буэнос-Айреса, там другие условия. Начинать новый турнир нелегко, но я очень доволен выступлением».

Во втором круге испанец сыграет с .

«Я знаю, что Фабио отличный игрок, так что я должен показать высокий уровень. Он очень талантливый и опытный. Конечно, играть с ним будет сложно».

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