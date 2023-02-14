Стефанос Циципас: «Сейчас я счастлив быть на корте – и неважно, с кем я играю»

Теги ATP ABN AMRO World Tennis Tournament Стефанос Циципас Теннис

Третья ракетка мира Стефанос Циципас поделился настроем перед турниром в Роттердаме.

«На корте я будто чувствую себя живее. Я прошел долгий путь, очень много работал каждый год, иногда сталкивался с сильным стрессом. Но сейчас я счастлив быть на корте – и неважно, с кем я играю.

На этой неделе я первый сеяный, и это довольно хороший знак. Еще меня мотивирует наблюдать за молодыми игроками. После Australian Open я играл дома на Кубке Дэвиса, за матчами наблюдало 12 500 восторженных греков. Мне невероятно повезло иметь возможность сыграть для них».

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1 комментарий

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S.Graf
А раньше что, был несчастен?
Ну прямо спич ветерана Тура перед завершением карьеры
пxx))))
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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