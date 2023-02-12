Синнер о победе над Кресси в финале в Монпелье: «Ключом к победе было удержание своей подачи»

Янник Синнер прокомментировал победу над Максимом Кресси в финале турнира в Монпелье. Итальянец обыграл американца 7:6(3), 6:3 и взял седьмой титул в карьере.

«Честно говоря, ключом к победе было удержание своей подачи. Я знал, что на тай-брейке он может где-то ошибиться, поэтому старался держать свою подачу. У меня это получилось, так что я очень доволен первым сетом.

Второй был немного другим. У меня было несколько хороших моментов, но [на брейк-пойнтах] он подавал очень хорошо. Я очень рад, что смог сделать брейк, а затем хорошо провел гейм на своей подаче», – сказал Синнер в интервью на корте.

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