Синнер о победе над Кресси в финале в Монпелье: «Ключом к победе было удержание своей подачи»

Теги ATP Open Sud de France Янник Синнер Максим Кресси Теннис

Янник Синнер прокомментировал победу над Максимом Кресси в финале турнира в Монпелье. Итальянец обыграл американца 7:6(3), 6:3 и взял седьмой титул в карьере.

«Честно говоря, ключом к победе было удержание своей подачи. Я знал, что на тай-брейке он может где-то ошибиться, поэтому старался держать свою подачу. У меня это получилось, так что я очень доволен первым сетом.

Второй был немного другим. У меня было несколько хороших моментов, но [на брейк-пойнтах] он подавал очень хорошо. Я очень рад, что смог сделать брейк, а затем хорошо провел гейм на своей подаче», – сказал Синнер в интервью на корте.

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2 комментария

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Dm ycontact
Поздравляю Янника с победой. Он заслужил и победил. Желаю ему успеха в следующем туре.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Кратюк
Капитан очевидность!! Добрый день!!!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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