18-летний Фис вышел в полуфинал на втором турнире ATP в карьере

Теги Ришар Гаске ATP Open Sud de France Кентен Алис Артур Фис Теннис

18-летний Артур Фис в Монпелье обыграл Кентена Алиса (7:6(3), 6:3) и вышел в полуфинал. Француз проводит второй турнир ATP в карьере – в прошлом году он уступил в первом раунде «Мастерса» в Париже.

Фис стал самым молодым французским полуфиналистом ATP после Ришара Гаске в 2004-м.

Кроме того, он первый теннисист 2004 года рождения, вошедший в четверку лучших на турнире основного тура.

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