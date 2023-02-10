18-летний Фис вышел в полуфинал на втором турнире ATP в карьере

18-летний Артур Фис в Монпелье обыграл (7:6(3), 6:3) и вышел в полуфинал. Француз проводит второй турнир в карьере – в прошлом году он уступил в первом раунде «Мастерса» в Париже.

Фис стал самым молодым французским полуфиналистом ATP после в 2004-м.

Кроме того, он первый теннисист 2004 года рождения, вошедший в четверку лучших на турнире основного тура.

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