Алехандро Давидович-Фокина: «Теннис – это спорт, в котором ничего не прощается. Нельзя играть нестабильно»

Алехандро Давидович-Фокина высказался о нестабильных результатах.

– В этом сезоне вы ставили себе цели, связанные с рейтингом и титулами?

– Всегда есть цели, связанные с рейтингом и титулами. Но мой приоритет – быть стабильнее в туре и избегать таких перепадов. Чтобы хороших недель было больше, чем плохих.

– Вы с тренером анализировали причины вашей нестабильности, особенно после финала в Монте-Карло [в 2022-м]?

– У тебя есть страхи, ты видишь себя на вершине, а в итоге оказываешься ни с чем, хотя вышел в финал. Жизнь продолжается, и ты участвуешь в соревнованиях на следующей неделе. Теннис – это спорт, в котором ничего не прощается. Нельзя играть нестабильно, нужно оставаться на одном уровне, и я думаю, что за это поплатился. Поскольку это был мой первый финал на очень удачной неделе, я заплатил за эту излишнюю уверенность, и так продолжалось весь год. Между четвертьфиналом « » [в 2021-м] и финалом в Монте-Карло я многому научился.

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