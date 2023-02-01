Борис Беккер: «Новаку 35 лет, и он знает, что в 40 не сможет показывать такие результаты»

Теги Новак Джокович ATP Борис Беккер Теннис

Шестикратный чемпион «Больших шлемов» Борис Беккер считает, что победа на Australian Open поможет Новаку Джоковичу достичь главной цели в карьере.

«Новаку 35 лет, и он знает, что в 40 не сможет показывать такие результаты. Думаю, что после Australian Open будет потрясающий период. В Париже и на «Уимблдоне» будет совсем другое выступление и совсем другая нагрузка.

Успех – мечта всей его жизни, он хочет стать самым успешным игроком в истории. Еще в детстве он говорил: «Я буду лучшим», – и он был прав. И сейчас он на грани».

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5 комментариев

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Nikolay Stavrogin
Я всё таки надеюсь, что сможет до 38,39, чтобы ещё несколько лет насладиться игрой.
Конечно слабо верится, но Новак умеет удивлять.
А дальше теннис можно закрывать.
На кулаки алькараса, синнера и проч нет большого желания смотреть.
Была надежда, что сменит Тим, но он сломался...
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sashati
Боря, а кто тебе в детстве про тюрьму рассказал?
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VaD
Если он в 35 одерживает самую легкую победу на "Шлеме", и близко не показывая пикового уровня игры, то сможет побеждать и в 40, если соперники будут такими же слабыми, как сейчас.
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dedpihto59
Он и стал лучшим! GOAT ‼️
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mamapapaya
Он лучший с большим отрывом!
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+3
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