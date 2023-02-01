Борис Беккер: «Новаку 35 лет, и он знает, что в 40 не сможет показывать такие результаты»

Шестикратный чемпион «Больших шлемов» считает, что победа на Australian Open поможет достичь главной цели в карьере.

«Новаку 35 лет, и он знает, что в 40 не сможет показывать такие результаты. Думаю, что после Australian Open будет потрясающий период. В Париже и на «Уимблдоне» будет совсем другое выступление и совсем другая нагрузка.

Успех – мечта всей его жизни, он хочет стать самым успешным игроком в истории. Еще в детстве он говорил: «Я буду лучшим», – и он был прав. И сейчас он на грани».

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