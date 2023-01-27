Циципас про то, что Джокович забыл их финал на «Ролан Гаррос»-2021: «Я его тоже не помню»

Теги Новак Джокович Australian Open Ролан Гаррос ATP Стефанос Циципас Теннис

Стефанос Циципас не стал обсуждать финал «Ролан Гаррос»-2021 против Новака Джоковича. Тогда Циципас упустил преимущество 2:0 по сетам.

На Australian Open они снова поборются за титул, если серб обыграет Томми Пола.

– Стефанос, Новак на днях забыл о вашем финале на «Ролан Гаррос». Как вы считаете, он правда ошибся или, возможно, пытается на вас повлиять?

– Я его тоже не помню

– Финал.

– Нет, не помню.

Джокович забыл, что отыгрался с 0:2 по сетам у Циципаса в финале «Ролан Гаррос»

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35 комментариев

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Helga Kl
У Стефа отличное чувство юмора, зачем сюда плести какие-то трагедии не пойму. Психологов развелось как... Как-то много!
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Julian Slink
Ну уж постарайся грек! Останови уже эту серию!
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Александр Кратюк
Как то по детски Ципа спалился))) Хотел показать что его слова Джоковича не зацепили а показал обратное)) У Джоковича было финалов столько, что он действительно мог забыть. А Стефанос свой единственный ни как не может. Да. 1:0 в пользу Джоковича))
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Liza Veselova
Стэфанос, дорогой, ну с кем ты в игры играешь? Вот он твой ответ не услышит, а его ответ у тебя в голове. И он это знает, и ты это знаешь, и мы это знаем. И все знают кто тут ментальный монстр)))
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tanith
Ответ Зорькин
Короче, Ципе надо оставить в стороне все эти хардовые глупости и полностью сосредоточится на грунте. К огородам надо всем быть как огурчики. И Ципе, и Кисе, и Карасю, и Тимону, и Рублю и Привиденью. Всем вместе надо дать бой Чугунному Скороходу. :)) А хард оставьте Новаку. :)
что-то ты дергаешься) он же тебя не впечатлил совсем. Он на резюме работает - финал тбш это весомый пункт, тем более с Новаком в Австралии. Чувак пашет, падает, встает и работает еще больше.
Будто ты на РГ рот раззевать не будешь)))
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tanith
Ответ Sincere
Он после того финала год-полтора отходил) Боюсь, что второй такой финал он тоже может допустить
фантазии какие-то. куда он отходил? играл стабильно плюс минус, стоял в рейтинге в топах все время. Ни депрессии, ни отлета по рейтингу не было.
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slim shady 123
а журналисты не офигели там
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Railway/
Ответ Amused 2Death
Теперь Новак цинично оприходует не только Цыпу, но и Марго пока Цыпа будет смотреть..
Цыпа куколд? ))
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Матрёшка Ефросиьевна
Ответ Доминик
В реальности греческий лгунишка каждый вечер вспоминает тот финал и обливается слезами.
Вот это ближе к истине
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Sport Gr
Стеф имел в виду,что старается забыть,да и Новак,естественно,лукавил-он свои матчи 10-15 летней давности помнил, с памятью,судя по интервью,у него все нормально,а здесь свой 2 РГ забыл в 5-сетовом поединке),полтора года назад.
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Sincere
Он после того финала год-полтора отходил) Боюсь, что второй такой финал он тоже может допустить
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Kironbet
Ответ arseny572
В воскресенье вспомнит.
:D
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Зорькин
Короче, Ципе надо оставить в стороне все эти хардовые глупости и полностью сосредоточится на грунте.
К огородам надо всем быть как огурчики.
И Ципе, и Кисе, и Карасю, и Тимону, и Рублю и Привиденью.
Всем вместе надо дать бой Чугунному Скороходу. :))

А хард оставьте Новаку. :)
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Dmitry Bryuhanov
Это был его единственный пока что за карьеру финал на ТБШ (не считая текущего). Конечно как тут запомнишь. Вот же заливает.
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cosset
Ответ tanith
да не забыл бы конечно, но просто ушел от ловушки журналистов.
да всё это понятно) у всех молодых сидят в голове матчи и личка с Надалем и Джоковичем.
будем надеяться, что каким-никаким опытом с тех пор Стэфанос обзавёлся.
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Skip
Хороший ответ! )
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arseny572
В воскресенье вспомнит.
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Доминик
В реальности греческий лгунишка каждый вечер вспоминает тот финал и обливается слезами.
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mr_ h2o
Этот финал тоже придется забывать :)
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Lola Lola
Ответ Верховенский1990
Да все ты помнишь Стефанос, хорош заливать, разве можно забыть такой матч?
это ответка Новаку)
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lucky
Давай, Стеф, сотвори чудо и будешь с гордостью вспоминать финал АО)
+5
-7
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Furry
и не вестись на травмы Джоковы - вон как бегает! и с Андреем тоже бегал -_-
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-6
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Furry
на Юнайтеде физически как-будто Стеф был лучше? более бегучий, надо команде что-то делать до воскресенья
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Amused 2Death
Ответ luckystar
Марго это кто?
Новак напомнит)) В воскресенье)) Уж недолго цыпочке ждать))
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sashati
Всего и не упомнишь)
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