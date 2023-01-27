Циципас про то, что Джокович забыл их финал на «Ролан Гаррос»-2021: «Я его тоже не помню»
Стефанос Циципас не стал обсуждать финал «Ролан Гаррос»-2021 против Новака Джоковича. Тогда Циципас упустил преимущество 2:0 по сетам.
На Australian Open они снова поборются за титул, если серб обыграет Томми Пола.
– Стефанос, Новак на днях забыл о вашем финале на «Ролан Гаррос». Как вы считаете, он правда ошибся или, возможно, пытается на вас повлиять?
– Я его тоже не помню
– Финал.
– Нет, не помню.
Джокович забыл, что отыгрался с 0:2 по сетам у Циципаса в финале «Ролан Гаррос»
Будто ты на РГ рот раззевать не будешь)))
К огородам надо всем быть как огурчики.
И Ципе, и Кисе, и Карасю, и Тимону, и Рублю и Привиденью.
Всем вместе надо дать бой Чугунному Скороходу. :))
А хард оставьте Новаку. :)
будем надеяться, что каким-никаким опытом с тех пор Стэфанос обзавёлся.