Циципас про то, что Джокович забыл их финал на «Ролан Гаррос»-2021: «Я его тоже не помню»

не стал обсуждать финал «Ролан Гаррос»-2021 против . Тогда Циципас упустил преимущество 2:0 по сетам.

На Australian Open они снова поборются за титул, если серб обыграет .

– Стефанос, Новак на днях забыл о вашем финале на « ». Как вы считаете, он правда ошибся или, возможно, пытается на вас повлиять?

– Я его тоже не помню

– Финал.

– Нет, не помню.

Джокович забыл, что отыгрался с 0:2 по сетам у Циципаса в финале «Ролан Гаррос»

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