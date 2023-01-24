Джокович забыл, что отыгрался с 0:2 по сетам у Циципаса в финале «Ролан Гаррос»

прокомментировал то, что он единственный чемпион «Больших шлемов» среди четвертьфиналистов .

– Конечно, это мне льстит, но я не думаю, что это на что-то повлияет. Может быть, в какой-то степени для меня, но не для других ребят. Не знаю.

, например, наверное, самый опытный из оставшихся. Он уже много раз играл решающие стадии «Больших шлемов». По-моему, в финале никогда не был, верно?

– На « ». Вы его обыграли с 0:2 по сетам.

– Точно, точно. Простите, ошибся (улыбается).

Вообще я хотел сделать ему комплимент, потому что он выглядит готовым к тому, чтобы выиграть титул, постоянно подходит все ближе и ближе.

Но есть и другие ребята – молодые американцы очень здорово выступают. Я думаю, что все возможно.

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