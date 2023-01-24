Джокович забыл, что отыгрался с 0:2 по сетам у Циципаса в финале «Ролан Гаррос»

Теги Новак Джокович Australian Open Ролан Гаррос ATP Стефанос Циципас Теннис

Новак Джокович прокомментировал то, что он единственный чемпион «Больших шлемов» среди четвертьфиналистов Australian Open.

– Конечно, это мне льстит, но я не думаю, что это на что-то повлияет. Может быть, в какой-то степени для меня, но не для других ребят. Не знаю.

Циципас, например, наверное, самый опытный из оставшихся. Он уже много раз играл решающие стадии «Больших шлемов». По-моему, в финале никогда не был, верно?

– На «Ролан Гаррос». Вы его обыграли с 0:2 по сетам.

– Точно, точно. Простите, ошибся (улыбается).

Вообще я хотел сделать ему комплимент, потому что он выглядит готовым к тому, чтобы выиграть титул, постоянно подходит все ближе и ближе.

Но есть и другие ребята – молодые американцы очень здорово выступают. Я думаю, что все возможно.

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26 комментариев

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Helga Kl
Ответ VL80
Унизил Цыпу. Помнит его свинское поведение в последнем матче, когда тот очевидные попадания Хоук Аем проверял
Новак? Унизил? Специально? А заодно и Рубля опустил с де Минауром?
Новак унижает только на корте, а в жизни он выше всего этого!
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Tennis Online
Ответ Nicky Finnicky
Новые уловки от Хитропоповича. Какой Циципас? В каком финале? Такое было? Мне об этом неизвестно ))) Да ничего он не забыл. Это финал 2022 года, и если у него не ранний склероз, то всё он прекрасно помнит. Это то же самое, что "Рублев на уровне Минаура, я его отдеру в трех сетах". Он просто троллит, что Циципас для него никто, его не существует.
22 года? я что-то не помню чтобы Джокович в прошлом году взял РГ? А вот Уимблдон помню!
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Kironbet
Ответ VL80
Унизил Цыпу. Помнит его свинское поведение в последнем матче, когда тот очевидные попадания Хоук Аем проверял
Я думаю еще большее значение оказало то, что Ципа начал очень активно заводить публику за себя, вот думаю это Ноле точно запомнил. Ну и Хоук тоже было жалким зрелищем, особенно на сет боле.
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Nicky Finnicky
Новые уловки от Хитропоповича. Какой Циципас? В каком финале? Такое было? Мне об этом неизвестно ))) Да ничего он не забыл. Это финал 2022 года, и если у него не ранний склероз, то всё он прекрасно помнит. Это то же самое, что "Рублев на уровне Минаура, я его отдеру в трех сетах". Он просто троллит, что Циципас для него никто, его не существует.
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гилберт
Ответ VL80
Унизил Цыпу. Помнит его свинское поведение в последнем матче, когда тот очевидные попадания Хоук Аем проверял
А почему свинское? Тереяшь челленджи, плюс сопернику. Иногда берешь челлендж чтобы увеличить паузу. Рабочие моменты.
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bobodo12
Ответ Dmitry Aqf
Так это ему надо сначала первым дело вспомнить про Гаррос. Может он начала перебирать в голове Финалы сначала АО, потому Уимба, потом Юсо, и только потом до Гарроса дошел бы.
А чёй-то Гаррос последним? Сначала по-быстренькому перебрал финалы АО с собственным участием и без себя, потом по очереди за РГ принялся. Правда, существует большая вероятность перепутать финалы Шлемов с финалами мастерсов или того хуже с 500-250...Бедный Новак!😂
Но Вы правы! В данном случае равенство Стёпка Циципас = финал РГ-21 гораздо более верное, чем финал РГ-21 = Стёпка Циципас!
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Боримир
У БИГов столько финалов...

Естественно уже не помнят никого кроме друг друга)))
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Dmitry Aqf
Ответ bobodo12
Всё он прекрасно помнит. Сколько у него Гарросов? Два? И он не помнит, кого обыграл в финале? Такое не забывается. Так, лёгкий троллинг...
Так это ему надо сначала первым дело вспомнить про Гаррос. Может он начала перебирать в голове Финалы сначала АО, потому Уимба, потом Юсо, и только потом до Гарроса дошел бы.
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Игореха Веселов
Симулянтович в своем репертуаре, конечно)) Уже не только бедро, но и потерю памяти на всякий случай симулировать решил!
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твинер без замаха
Может себе позволить пару шпилек. Новак, по теннисным меркам, уже дед, просто выглядит хорошо.
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mrs Bennet
Ну и что тут такого? Опять хайп ловят на ровном месте. Новак в стольких финалах шлемов играл, он что все должен помнить?
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-2
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VaD
Побочка от "волшебных напитков"?
+7
-11
-4
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Verdo
в кулуарах профессиональной теннисной среды рг считается самым отстойным тбш из-за покрытия, организации, отсутствия нормальных условий для спортсменов, не удивительно, что про него не хотят вспомнить, ну кроме конечно старшего по помой.., извините, грунтового короля, конечно)
+26
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+19
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Пётр Новиков
Ответ Ale_x_@ndro
А когда последний матч был?
На итоговом 2022
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Roman
Ответ Jefri AG
Зная противную и злобную натуру серба, можно не сомневаться что он это сказал специально чтобы поддеть Циципаса. Ещё и в качестве психологического давления. Это часть его общего плана, использует все подковёрные методы для достижения своей цели.
Не суди по себе о людях!
+20
-1
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Jefri AG
Комментарий скрыт
+9
-23
-14
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Матрёшка Ефросиьевна
Ответ Ale_x_@ndro
А когда последний матч был?
На Мастерс в Париже вроде
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S.Graf
Шедеврально, Новак, тонко! Даже тончайше. В меморизз
пxx))))
+15
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bobodo12
Всё он прекрасно помнит. Сколько у него Гарросов? Два? И он не помнит, кого обыграл в финале? Такое не забывается. Так, лёгкий троллинг...
+10
-4
+6
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Andraey
Сколько у Джока было финалов ТБШ?
40, 45?
Всех не упомнишь.
Вот Циципас свой единственный наверное хорошо запомнил.
+27
-1
+26
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Liza Veselova
Ох, смотрела это интервью, не поверила этому мхатовскому актеру)) Майнд геймс.
Хитрый жук)) Но имеет право. Они с Надалем всю молодежь по очереди так стебать могут
+14
-4
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Ale_x_@ndro
Ответ VL80
Унизил Цыпу. Помнит его свинское поведение в последнем матче, когда тот очевидные попадания Хоук Аем проверял
А когда последний матч был?
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Dm ycontact
после только-что отыгранного матча, человек мог и не помнить, когда и с кем играл Циципас. Он о себе не думал в тот момент, когда рассказывал про Ципу, потому и не вспомнил про свой финал с Циципасом.
Это делает ему честь, если не помнит, или не вспоминает и не напоминает, как победил в финале Ципу с 0:2
+12
-2
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VL80
Унизил Цыпу.
Помнит его свинское поведение в последнем матче, когда тот очевидные попадания Хоук Аем проверял
+26
-5
+21
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Ale_x_@ndro
Подумаешь, тоже мне помнить все этих, с кем с 0 2 отыгрывался, это даже не 40 15)
+46
-1
+45
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