Джокович забыл, что отыгрался с 0:2 по сетам у Циципаса в финале «Ролан Гаррос»
Новак Джокович прокомментировал то, что он единственный чемпион «Больших шлемов» среди четвертьфиналистов Australian Open.
– Конечно, это мне льстит, но я не думаю, что это на что-то повлияет. Может быть, в какой-то степени для меня, но не для других ребят. Не знаю.
Циципас, например, наверное, самый опытный из оставшихся. Он уже много раз играл решающие стадии «Больших шлемов». По-моему, в финале никогда не был, верно?
– На «Ролан Гаррос». Вы его обыграли с 0:2 по сетам.
– Точно, точно. Простите, ошибся (улыбается).
Вообще я хотел сделать ему комплимент, потому что он выглядит готовым к тому, чтобы выиграть титул, постоянно подходит все ближе и ближе.
Но есть и другие ребята – молодые американцы очень здорово выступают. Я думаю, что все возможно.
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
Новак унижает только на корте, а в жизни он выше всего этого!
Но Вы правы! В данном случае равенство Стёпка Циципас = финал РГ-21 гораздо более верное, чем финал РГ-21 = Стёпка Циципас!
Естественно уже не помнят никого кроме друг друга)))
пxx))))
40, 45?
Всех не упомнишь.
Вот Циципас свой единственный наверное хорошо запомнил.
Хитрый жук)) Но имеет право. Они с Надалем всю молодежь по очереди так стебать могут
Это делает ему честь, если не помнит, или не вспоминает и не напоминает, как победил в финале Ципу с 0:2
Помнит его свинское поведение в последнем матче, когда тот очевидные попадания Хоук Аем проверял